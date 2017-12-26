Умер Владимир Шаинский

Народный артист скончался в возрасте 92 лет

О смерти прославленного композитора сообщил телеканал "Культура" со ссылкой на знакомых Шаинского.

Кончину легендарного музыканта подтвердил его сын Вячеслав Шаинский.

"Да, к сожалению, это так. Во-первых, возраст - 92 года. Во-вторых, свои коррективы внесла операция, которая была. Она немножко подпортила здоровье", - сказал он в эфире радиостанции "Национальная служба новостей".

Владимир Шаинский написал песни для детей, его музыкальные произведения можно услышать во многих мультфильмах, таких как "Чебурашка" и "Крокодил Гена", "Шапокляк", "Катерок", "Крошка Енот", а также в мультсериале "Приключения Незнайки и его друзей". Также он сочинил композиции для фильмов "Завтрак на траве", "Школьный вальс", "Пока бьют часы" и других кинокартин.

В общей сложности на счету Шаинского 42 фильма и мультфильма, над которыми он успел поработать в качестве композитора.

За свои достижения в области культуры Шаинский не раз получал престижные государственные награды, в том числе орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орден Почета и орден Дружбы.

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