Умер Владимир Шаинский

Здоровье
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О смерти прославленного композитора сообщил телеканал "Культура" со ссылкой на знакомых Шаинского.
Кончину легендарного музыканта подтвердил его сын Вячеслав Шаинский.
"Да, к сожалению, это так. Во-первых, возраст - 92 года. Во-вторых, свои коррективы внесла операция, которая была. Она немножко подпортила здоровье", - сказал он в эфире радиостанции "Национальная служба новостей".
Владимир Шаинский написал песни для детей, его музыкальные произведения можно услышать во многих мультфильмах, таких как "Чебурашка" и "Крокодил Гена", "Шапокляк", "Катерок", "Крошка Енот", а также в мультсериале "Приключения Незнайки и его друзей". Также он сочинил композиции для фильмов "Завтрак на траве", "Школьный вальс", "Пока бьют часы" и других кинокартин.
В общей сложности на счету Шаинского 42 фильма и мультфильма, над которыми он успел поработать в качестве композитора.
За свои достижения в области культуры Шаинский не раз получал престижные государственные награды, в том числе орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орден Почета и орден Дружбы.
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