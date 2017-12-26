Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Умер Владимир Шаинский

С женой. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova С сыном. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova Фото Владимира Савостьянова /Фотохроника ТАСС/ Фото ИТАР-ТАСС/ Виталий Белоусов
Народный артист скончался в возрасте 92 лет

О смерти прославленного композитора сообщил телеканал "Культура" со ссылкой на знакомых Шаинского.

Кончину легендарного музыканта подтвердил его сын Вячеслав Шаинский.

"Да, к сожалению, это так. Во-первых, возраст - 92 года. Во-вторых, свои коррективы внесла операция, которая была. Она немножко подпортила здоровье", - сказал он в эфире радиостанции "Национальная служба новостей".

Владимир Шаинский написал песни для детей, его музыкальные произведения можно услышать во многих мультфильмах, таких как "Чебурашка" и "Крокодил Гена", "Шапокляк", "Катерок", "Крошка Енот", а также в мультсериале "Приключения Незнайки и его друзей". Также он сочинил композиции для фильмов "Завтрак на траве", "Школьный вальс", "Пока бьют часы" и других кинокартин.

В общей сложности на счету Шаинского 42 фильма и мультфильма, над которыми он успел поработать в качестве композитора.

За свои достижения в области культуры Шаинский не раз получал престижные государственные награды, в том числе орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орден Почета и орден Дружбы.


Новость дополняется

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Будущее России оказалось незавидным

Эксперты проанализировали показатели страны и сделали прогноз

Биткоин назвали дутой величиной

Один из крупнейших банков мира дал шокирующую оценку популярной криптовалюте

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей