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Названа возможная причина смерти солистки The Cranberries

Фото: GLOBAL LOOK press
Рокерша ушла из жизни из-за тяжелой болезни

 Долорес О’Риордан могла внезапно скончаться из-за тяжелой болезни. Об этом в разговоре с "Утром" рассказала ясновидящая, таролог Марианна Абравитова

Марианна Абравитова. Фото: пресс-служба 

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"Сразу отмечу, что в этой истории не было наркотиков. Мне показывают, что артистка сильно болела последние три года и много лечилась. Предположу, что она могла скончаться от инфаркта или инсульта", - отметила Марианна. 

По ее словам,О’Риордан ушла из жизни без боли. "Она принимала препараты. Лечилась. Проходила курсы терапии", - дополнила она. 

По словам Марианны, последний год у артистки был очень тяжелым. "Она со всех сторон была обложена проблемами. Здесь и юридические проблемы, возможно неприятности с налоговой. Она постоянно переживала. Ей было непросто. Кроме того она сильно переживала за одного из детей", - считает таролог. 

"Она оставила большое наследие. Скоро выйдет ее последняя работа, которая соберет множество наград", - говорит Абравитова. 

Марина МОНРО
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