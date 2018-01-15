Названа возможная причина смерти солистки The Cranberries

Рокерша ушла из жизни из-за тяжелой болезни

Долорес О’Риордан могла внезапно скончаться из-за тяжелой болезни. Об этом в разговоре с "Утром" рассказала ясновидящая, таролог Марианна Абравитова.

Марианна Абравитова. Фото: пресс-служба

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солистка и автор песен культовой ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан

"Сразу отмечу, что в этой истории не было наркотиков. Мне показывают, что артистка сильно болела последние три года и много лечилась. Предположу, что она могла скончаться от инфаркта или инсульта", - отметила Марианна.

По ее словам,О’Риордан ушла из жизни без боли. "Она принимала препараты. Лечилась. Проходила курсы терапии", - дополнила она.

По словам Марианны, последний год у артистки был очень тяжелым. "Она со всех сторон была обложена проблемами. Здесь и юридические проблемы, возможно неприятности с налоговой. Она постоянно переживала. Ей было непросто. Кроме того она сильно переживала за одного из детей", - считает таролог.

"Она оставила большое наследие. Скоро выйдет ее последняя работа, которая соберет множество наград", - говорит Абравитова.