Суд приговорил Никиту Белых к 8 годам
Пресненский суд Москвы приговорил Никиту Белых к 8 годам колонии строгого режима и штрафу на сумму 48 млн рублей, сообщает Телеграм-канал LIFE SHOT.
Судья Татьяна Васюченко объявила, что Белых оправдан по одному из эпизодов получения взятки, сообщает издание "МК".
Следствие ранее заявило, что в 2011-2012 годах бывший губернатор получил 200 тыс. евро от предпринимателя Альберта Ларицкого за помощь в аренде участков леса по льготному тарифу.
Приговор Белых начали оглашать 1 февраля около полудня. Экс-чиновник был признан виновным в "получении взятки в виде денег". Подсудимый своей вины не признал.
Ранее сообщалось, что Белых находится на скамье подсудимых по уголовному делу о получении взяток на €600 тысяч. Обвинение требовало для подсудимого 10 лет лишения свободы.
Следствие считает, что экс-губернатор Кировской области получил около € 200 тыс. от бизнесмена Альберта Ларицкого и еще € 400 тыс. от Юрия Судгаймера за покровительство бизнесу.Белых был задержан 24 июня 2016 г. в одном из московских ресторанов при передаче последнего транша взятки от Судгаймера. Объяснить происхождение и назначение этих денег на месте экс-чиновник не смог. Впоследствии он заявил, что против него была организована провокация. После задержания Белых сняли с поста губернатора "в связи с утратой доверия".
В декабре 2017 года суд приговорил
к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей
бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева .
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