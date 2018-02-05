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В Сирии боевики разворотили российские пункты помощи

Фото: Zuma\TASS
От рук террористов погибли два человека

Боевики продолжают нападать на россиян в Сирии. На этот раз они расстреляли из миномета два пункта гуманитарной помощи от российских верующих в Дамаске. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник. 

По его данным, разорвались две мины. Первый взрыв произошел неподалеку от Сиро-Яковицкого патриархата, другой возле храма Антиохийского патриархата. О том, сколько конкретно человек получили ранения, не сообщается. 

Во время обстрела делегация наших соотечественников находилась всего в ста метрах. Их вовремя вывезли из района ЧП. Они уже в безопасности, передает РИА "Новости"

В субботу, 3 февраля, от рук террористов погиб наш соотечественник летчик Роман Филипов. Его самолет Су-25 был сбит на территории Иблиба. Военный успел катапультироваться. Приземлившись, он вступил в схватку с боевиками. Чтобы не попасть в плен, подорвал гранату и ликвидировал несколько боевиков. 

Дина БОДРОВА
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