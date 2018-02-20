Новая причина загадочного крушения Ан-148

По мнению эксперта, авиакатастрофа могла произойти из-за несработавшей сигнализации

Неслаженные действия экипажа – такова официальная причина крушения самолета АН-148, который 11 февраля упал в районе деревни Степановское Раменского района Московской области. Трагедия унесла 71 жизнь. Как выяснило следствие, командир экипажа Валерий Губанов и второй пилот Сергей Гамбарян ранее почти не летали вместе. Неизвестно, отрабатывалась ли ими ситуация, которую признали причиной крушения, – это возникновение разных показаний скорости на приборах у командира и второго пилота.

Впрочем, рассматриваются и другие версии произошедшего. Например, есть мнение, что спровоцировали авиакатастрофу конструктивные особенности воздушного судна. Накануне руководство "Саратовских авиалиний", которым принадлежал Ан-148, разослало письма в Росавиацию и конструкторское бюро "Антонов". В тексте – перечисление особенностей самолета. Они, по мнению руководства, вполне могли привести к авиакатастрофе. Вызывает вопросы у следствия и состояние авиапарка. После изучения документов выяснилось, что нештатные ситуации в эксплуатации АН-148 не были редкостью.

"Основная загадка сейчас, почему пилоты не обращали внимания на сигнализацию о том, что не работают обогреватели. А там есть три лампочки прямо перед носом у них. И еще есть звуковая сигнализация", – задался вопросом собеседник "МК", представитель Росавиации. Он предположил, что сигнализация просто-напросто не сработала. "Предполагается, что, если человек совершает такого рода ошибки, техника должна их исправлять: забыл включить, она их сама включает. И, между прочим, на старых "Боингах" такой обогрев включается автоматом. А у нас, конкретно на "Ан-148", почему-то вручную. И потом, вам не кажется странным, что самолет был сертифицирован и допущен к полетам с подобного рода изъянами?" - резюмировал эксперт.