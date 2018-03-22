Витаса повязали за стрельбу в Подмосковье

Известного певца доставили в отдел полиции. На него составлен протокол об административном нарушении

После почти четырех лет затишья Виталию Грачеву снова удалось привлечь внимание широкой публики. На этот раз он решил пострелять в Барвихе и поплатился.

"Меня везут в тюрьму", – написал артист известному звёздному правозащитнику Сергею Жорину, по всей видимости, из полицейской машины. Скорее всего, Витаса доставили в ОВД "Одинцовское" и певцу было "не до шуток". Юрист ответил, что, если нужно, он приедет.

Это уже второй привоз в полицию за день. Первый раз его доставили сразу после жалобы соседей, а так как певец отказался от медицинского освидетельствования, на него составили протокол об административном нарушении, отмечает телеканал "360".

Как все было на самом деле, остается лишь догадываться. Сам певец подтвердил, что действительно стрелял – из стартового пистолета по воронам. А соседи, по его словам, "что-то разнервничались, у них там свои заморочки".

Все произошло поздно вечером в среду, 21 марта. Услышав с участка Витаса выстрелы и громкие крики соседи позвонили в "02". Полицейские задержали певца. Соседи сказали, что он был пьян.

При этом продюсер Витаса заявил, что ничего о стрельбе не слышал. "Но самое главное, что Витаса сейчас в Москве нет. Не знаю, не думаю, что это с ним связано. Но будем разбираться. Его в России просто нет, физически", – добавил он.

В Одинцовском районе Подмосковья были слышны хлопки и задержан мужчина 1979 г. р., сообщили в местном ОВД.

До этого артист отличился проблемами с законом в 2014 году. Он на машине сбил девушку-велосипдистку да еще и пригрозил ей. На него было возбуждено уголовное дело по статье, предполагающей наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Когда приехавшие полицейские попытались успокоить разъяренного артиста, он полностью потерял контроль над собой и оказал им сопротивление, при этом ругаясь матом, напоминает EG.RU. Его оштрафовали на 100 тыс. руб. и лишили права управлять автомобилем. Немного позже за "применение насилия в отношении представителя власти" на него завели второе дело, по которому певцу "светило" 12 лет за решеткой.

Однако некоторое время спустя артист снова попал в центр скандала. После ссоры с подругой он рассвирепел и разбил окно в ее квартире. Женщина пожаловалась на него в полицию.