Запад снова ударил по Сирии

Есть раненые и жертвы

От действий американцев и их союзников пострадала сирийская деревня в провинции Дейр-эз-Зор, пишет SANA, ссылаясь на осведомителя. По сообщению информагентства, в результате бомбардировки есть погибшие и раненые.

Число жертв пока не уточняется. Известно, что очередной удар коалиции во главе США пришелся на деревню Бу-Хасан, расположенную вблизи города Хаджин.







