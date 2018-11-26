Запад снова ударил по Сирии

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От действий американцев и их союзников пострадала сирийская деревня в провинции Дейр-эз-Зор, пишет SANA, ссылаясь на осведомителя. По сообщению информагентства, в результате бомбардировки есть погибшие и раненые.
Число жертв пока не уточняется. Известно, что очередной удар коалиции во главе США пришелся на деревню Бу-Хасан, расположенную вблизи города Хаджин.
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