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Запад снова ударил по Сирии

Фото: www.globallookpress.com
Есть раненые и жертвы

От действий американцев и их союзников пострадала сирийская деревня в провинции Дейр-эз-Зор, пишет SANA, ссылаясь на осведомителя. По сообщению информагентства, в результате бомбардировки есть погибшие и раненые. 

Число жертв пока не уточняется. Известно, что очередной удар коалиции во главе США пришелся на деревню Бу-Хасан, расположенную вблизи города Хаджин.



Оксана ПОДТУРКИНА
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