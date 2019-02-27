Трое в больнице: в московской школе подрались третьеклассники

Правоохранители выяснят, где были учителя во время побоища

Три девочки попали в больницу после драки, случившейся в одной из школ столичного района Дорогомилово.

У двух пострадавших – закрытые травмы живота, еще у одной – черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Сотрудники правоохранительных органов уже начали проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщает "РЕН ТВ" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

"В полицию из медучреждения поступали телефонограммы о доставлении к ним несовершеннолетних с различными травмами приблизительно около 15 часов", –

цитирует сайт телеканала сообщение пресс-службы ведомства.