Трое в больнице: в московской школе подрались третьеклассники

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Три девочки попали в больницу после драки, случившейся в одной из школ столичного района Дорогомилово.
У двух пострадавших – закрытые травмы живота, еще у одной – черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Сотрудники правоохранительных органов уже начали проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщает "РЕН ТВ" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.
"В полицию из медучреждения поступали телефонограммы о доставлении к ним несовершеннолетних с различными травмами приблизительно около 15 часов", –
цитирует сайт телеканала сообщение пресс-службы ведомства.
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