Мужчина угрожал себя сжечь: в центре Москвы случилось ЧП

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На Цветном бульваре у здания Минстроя молодой человек угрожает поджечь себя, передает телеграм-канал MASH. Он облился бензином и держит в руках зажигалку.
На место приехали экстренные службы. С мужчиной ведут переговоры.
По последним данным, после общения с психологами мужчину задержали. Об этом сообщает телеграм-канал "Говорит Москва".
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