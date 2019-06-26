Мужчина угрожал себя сжечь: в центре Москвы случилось ЧП

Неизвестный облил себя бензином

На Цветном бульваре у здания Минстроя молодой человек угрожает поджечь себя, передает телеграм-канал MASH. Он облился бензином и держит в руках зажигалку.

На место приехали экстренные службы. С мужчиной ведут переговоры.

По последним данным, после общения с психологами мужчину задержали. Об этом сообщает телеграм-канал "Говорит Москва".