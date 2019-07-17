Авиакатастрофу организовывали сразу несколько высокопоставленных чиновников Украины

Малазийский "Боинг 777", который упал над Донецком в 2014-м, сбили украинским ЗКР "Бук" по приказу министра обороны Незалежной Валерия Гелетея. Так утверждает политолог Сергей Марков.

Высказывая свою точку зрения, эксперт отметил, что это преступление – "такой заговор", который готовился не только главой МИД Украины, в его организации также участвовали Валентин Наливайченко, глава службы безопасности Украины, а также Андрей Парубий, бывший тогда руководителем Совета Безопасности.

"И, видимо, Игорь Коломойский – тогдашний губернатор Днепропетровской области",

– заявил Марков в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По словам политолога, "Бук" находился в районе села Зарощенское. Он добавил, что на Украине запрещено говорить правду о катастрофе, расследование же заблокировал и фальсифицирует Совет Безопасности Нидерландов.

В авиакатастрофе с МН17 погибло 298 человек, находящихся на борту лайнера. Международная следственная группа под руководством Нидерландов пришла к выводу, что к преступлению причастна Россия. Москва называла расследование необъективным и не раз отрицала это обвинение, указывая на то, что собранные страной данные по крушению следователи не принимали во внимание. Прокурор Нидерландов назвал имена троих россиян и украинца, которые якобы "тесно сотрудничали, чтобы сбить самолет". При этом голландцы уверены, что ЗКР "Бук", которым, по мнению следствия, уничтожили "Боинг", принадлежал России, а не ВСУ Украины, несмотря на официальные данные Москвы.