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Основатель Stand Up в Набережных Челнах Ильяс Хасанов умер в больнице. Ему было 30 лет.
"К сожалению, скончался, не приходя в сознание",
– сообщил РИА "Новости" источник, знакомый с ситуацией. Трагедия произошла 8 ноября на 924-м километре дороги Москва – Уфа. В аварии погибла основательница Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова. В машине также находились другие участники КВН: Ильяс Хасанов, Руслан Тюпа, Руслан Харисов и Катя Захарова. Все пассажиры в результате ДТП пострадали, Хасанов и Тюпа были доставлены в реанимацию.
"Спасибо тебе за все, что ты сделал для всех нас", "Соболезнования родным", "Этого не может быть!", "Все до последнего надеялись... Ты боролся, но, к сожалению, травма оказалась очень серьезной... Спасибо тебе за все", "Не укладывается в голове",
– выражают свои соболезнования поклонники творчества Ильяса Хасанова на его странице в Instagram. У юмориста остались вдова и маленькая дочь.
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