Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Бойфренд вывез девушку в лес и воткнул рядом с ее сердцем нож

Парень вывез девушку в лес и воткнул рядом с ее сердцем нож
Фото: pixabay.com
Жертва любовной трагедии чудом осталась жива

В Иркутской области скандал между влюбленными закончился тем, что молодой человек решил наказать свою девушку. Для этого выбрал один из самых зверских способов.

Бойфренд вывез ее в лес и жестоко избил, нанося удар за ударом по голове. Потом приказал лечь на землю. До смерти испугавшаяся жертва стала упрашивать пощадить ее, передает Telegram-канал LIFE SHOT.

"Хватит. Я говорю, поняла, что я виновата. Я была не права, прости", – умоляла она.

Но разгневанный мужчина продолжал издеваться. Он воткнул рядом с сердцем нож и прокрутил лезвие. А затем еще дважды проделал аналогичную комбинацию. 

Когда возлюбленная начала терять сознание, злоумышленник переступил через нее и уехал. Наивная девушка ждала, что он вернется. 

Пролежав на земле минут 15-20, со сломанными ногами и пробитым легким она двинулась в сторону трассы, где ее подобрал отзывчивый автомобилист. 

Пострадавшая чудом осталась жива. Она уже вышла из больницы после комы и рассказала о случившемся. Однако ее мучитель по-прежнему гуляет на свободе, ведь он же не хотел, как признался сам мужчина, убивать даму сердца. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Турция запустила паромы в Крым

Стороны налаживают взаимный экспорт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей