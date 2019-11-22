Жертва любовной трагедии чудом осталась жива

В Иркутской области скандал между влюбленными закончился тем, что молодой человек решил наказать свою девушку. Для этого выбрал один из самых зверских способов.

Бойфренд вывез ее в лес и жестоко избил, нанося удар за ударом по голове. Потом приказал лечь на землю. До смерти испугавшаяся жертва стала упрашивать пощадить ее, передает Telegram-канал LIFE SHOT.

"Хватит. Я говорю, поняла, что я виновата. Я была не права, прости", – умоляла она.

Но разгневанный мужчина продолжал издеваться. Он воткнул рядом с сердцем нож и прокрутил лезвие. А затем еще дважды проделал аналогичную комбинацию.

Когда возлюбленная начала терять сознание, злоумышленник переступил через нее и уехал. Наивная девушка ждала, что он вернется.

Пролежав на земле минут 15-20, со сломанными ногами и пробитым легким она двинулась в сторону трассы, где ее подобрал отзывчивый автомобилист.

Пострадавшая чудом осталась жива. Она уже вышла из больницы после комы и рассказала о случившемся. Однако ее мучитель по-прежнему гуляет на свободе, ведь он же не хотел, как признался сам мужчина, убивать даму сердца.