Женщина давала им мыться раз в два месяца

Зрители телешоу "Прямой эфир" шокированы историей семьи Азизовых из города Усть-Катав Челябинской области.

Пока отец семейства зарабатывал в другом регионе, мать семейства, 55-летняя Дина Азизова, в течение 11 лет держала взаперти троих детей – сына и двух дочерей.

На публике женщина была общительной и улыбчивой, а в городе была известна как хороший модельер. Дома же Дина становилась монстром: избивала детей, запрещала посещать школу. А мылись они лишь раз в два месяца. Помимо этого, мать "лепила" из них сказочных персонажей. Девочек она преображала в блондинок с малых лет.

После того, как старшей дочери Дарине мать в очередной разбила голову в кровь, дети решили сбежать к ее тайному молодому человеку, с который девушка познакомилась в Интернете. Приютивший пострадавших детей Вячеслав Коротков вызвал полицию. Узнав об этом, мать покончила с собой и сожгла дом.