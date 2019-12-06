В Москве в дестком саду поймали маньяка-наркомана

Мужчина сумел перелезть через забор и пытался проникнуть в здание

Росгвардейцы задержали в детском дошкольном учреждении на Новоясеневском проспекте неадекватного мужчину в состоянии наркотического опьянения.

"Неизвестный мужчина перелез через забор детского сада и проник на территорию, после чего попытался попасть в здание. При осмотре прилегающей территории сотрудники Росгвардии обнаружили и задержали подозрительного гражданина", –

рассказали ТАСС в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

Задержанный вел себя неадекватно, на вопросы отвечал невразумительно. На место происшествия прибыли также медики и сотрудники полиции.

Анализы показали, что мужчина употреблял наркотики. Также установлено, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за разные преступления.