Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В Москве в дестком саду поймали маньяка-наркомана

В Москве в дестком саду поймали маньяка-наркомана
Фото: instagram.com/rosgvard_mo
Мужчина сумел перелезть через забор и пытался проникнуть в здание

Росгвардейцы задержали в детском дошкольном учреждении на Новоясеневском проспекте неадекватного мужчину в состоянии наркотического опьянения.

"Неизвестный мужчина перелез через забор детского сада и проник на территорию, после чего попытался попасть в здание. При осмотре прилегающей территории сотрудники Росгвардии обнаружили и задержали подозрительного гражданина", –

рассказали ТАСС в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

Задержанный вел себя неадекватно, на вопросы отвечал невразумительно. На место происшествия прибыли также медики и сотрудники полиции.

Анализы показали, что мужчина употреблял наркотики. Также установлено, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за разные преступления.

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Появились подробности смерти сбежавшего в США майора КГБ

Сотрудник комитета безопасности долго болел

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей