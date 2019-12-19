Экс-участница телестройки стянула с себя рубашку

Нелли Ермолаева тяжело переживает развод, о чем она дала понять своим поклонникам с помощью нового поста. Для этого экс-звезда шоу "Дом-2" выбрала провокационный кадр – на снимке она позирует с открой грудью.

"В жизни каждого мужчины есть женщина, которая эту самую жизнь изменила, которая оставила свой отпечаток. Не важно, была она, есть или скоро появится, не важно, рядом ли, главное-такие женщины и правда меняют жизнь, да и самих мужчин тоже",

- написала Ермолаева.

Многие подписчики звезды "Дома-2" пришли к выводу, что она говорит про себя и мужа. Некоторые сочли, что девушке не стоит себя жалеть, а необходимо жить дальше или помириться с супругом.

"Нелли, этот пост конечно же ты написала Кириллу, блин Нелль прости, но это глупо. Любишь его, не можешь без него, не занимайся какой-то писаниной", "Если есть любовь, нужно бороться, это единственное чувство которое заслуживает борьбы", "Ты мне очень нравишься, но я не ожидала этой жалости от тебя", – отметили подписчики.

Поклонники же обратили внимание на то, как прекрасно выглядит звезда "Дома-2".

"Нелли, ты очень красивая, ты просто куколка", "Очень красивая женщина", "Нелли вы очень красивая. Всегда восхищалась вами!", "Развелась, и сразу похорошела!!! Развод это круто", "Классная фотка", – не сдержали эмоций фанаты.

Как пишет "Пятый канал", Ермолаева также рассказала подписчикам о том, что похудела. Возможно, все эти метаморфозы связаны с разводом, о котором звезда "Дома-2" поведала на днях.