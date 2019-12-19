Мальчика морили голодом и постоянно били

В Кировском районе Волгограда родители издевались над шестилетним ребенком – его морили голодом и избивали. Мальчика увезли в больницу.

Ребенок не ходил в школу с конца ноября, врачи, кроме многочисленных ушибов, нашли у него переломы ключицы и ребер, сообщает сайт СК РФ по Волгоградской области. Сам мужчина рассказал, что однажды порвал мальчику уши, когда несколько раз дернул за них, пишут РИА Новости.

Отчима мальчика, которым оказался 25-летний местный житель, задержали, передает ТАСС. Против него возбуждено уголовное дело, уточняет телеканал "360". Матери, которая, как пишет агентство НСН, также издевалась над ребенком, общаться с сыном запретили.