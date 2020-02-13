Она кричала таксисту "Вези меня, мразь"

Яна Данькова, которая избила и накричала на таксиста, рассказала свою версию произошедшего. Девушка опубликовала текст признания в своем инстаграм-аккаунте.

По словам Яны, она опаздывала на работу в фитнес-клуб и вышла встречать машину, заказанную через приложение. Водитель, по словам девушки, неуважительно разговаривал с ней и пригрозил высадить клиентку на Можайском шоссе.

Также девушка увидела предупреждение в приложении, что таксист не начал поездку. Яна признается, что после запугиваний она испугалась за свою жизнь и дала волю эмоциям.

Фитнес-тренер назвала поведение мужчины провокацией и манипуляцией, в ходе которой Яна плакала, а водитель улыбался и снимал происходящее на камеру.

Сейчас Яна Данькова боится за своих близких и себя, девушке начали приходить угрозы. Героиня скандального видео называет свою жизнь “адом”.

По версии таксиста, клиентка села к нему в машину с опозданием и сразу перешла на повышенный тон в разговоре. Водитель отказался вести девушку и не взял с нее денег. Мужчина признался в интервью “РЕН ТВ”, что снимал видео для собственной безопасности.

Напомним, что в Интернете появилось видео, на котором Яна Данькова бьет и кричит на водителя такси.