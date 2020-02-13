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Нервная фитнес-тренер Яна Данькова ответила на критику

Нервная фитнес-тренер Яна Данькова ответила на критику
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Она кричала таксисту "Вези меня, мразь"

Яна Данькова, которая избила и накричала на таксиста, рассказала свою версию произошедшего. Девушка опубликовала текст признания в своем инстаграм-аккаунте. 

По словам Яны, она опаздывала на работу в фитнес-клуб и вышла встречать машину, заказанную через приложение. Водитель, по словам девушки, неуважительно разговаривал с ней и пригрозил высадить клиентку на Можайском шоссе. 

Также девушка увидела предупреждение в приложении, что таксист не начал поездку. Яна признается, что после запугиваний она испугалась за свою жизнь и дала волю эмоциям. 

Фитнес-тренер назвала поведение мужчины провокацией и манипуляцией, в ходе которой Яна плакала, а водитель улыбался и снимал происходящее на камеру. 

Сейчас Яна Данькова боится за своих близких и себя, девушке начали приходить угрозы. Героиня скандального видео называет свою жизнь “адом”. 

По версии таксиста, клиентка села к нему в машину с опозданием и сразу перешла на повышенный тон в разговоре. Водитель отказался вести девушку и не взял с нее денег. Мужчина признался в интервью “РЕН ТВ”, что снимал видео для собственной безопасности. 

Напомним, что в Интернете появилось видео, на котором Яна Данькова бьет и кричит на водителя такси.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Пусть публично извинится перед таксистом и всем народом России!!!
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