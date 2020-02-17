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Корабль-призрак пристал к берегам Ирландии

Корабль-призрак пристал к берегам Ирландии
Фото: pixabay.com
Экипажа на борту не было

Корабль MV Alta длиной 77 метров прибило к берегам ирландского графства Корк. Застрявшее в скалах судно случайно обнаружил местный житель. 

Власти сообщили, что на MV Alta нет экипажа. Корабль-призрак проделал путь от африканского побережья, где его видели полгода назад, до Ирландии. 

Корабль под флагом Танзании прибило к северному берегу штормом "Деннис", сообщает Irish Examiner. 

В 2018 году судно вышло из строя возле Бермудских островов, 10 членов экипажа были спасены. Владелец корабля не установлен до сих пор, предполагается, что MV Alta несколько раз угоняли. 


Алина ПОПЛАВСКАЯ

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