Экипажа на борту не было

Корабль MV Alta длиной 77 метров прибило к берегам ирландского графства Корк. Застрявшее в скалах судно случайно обнаружил местный житель.

Власти сообщили, что на MV Alta нет экипажа. Корабль-призрак проделал путь от африканского побережья, где его видели полгода назад, до Ирландии.

Корабль под флагом Танзании прибило к северному берегу штормом "Деннис", сообщает Irish Examiner.

В 2018 году судно вышло из строя возле Бермудских островов, 10 членов экипажа были спасены. Владелец корабля не установлен до сих пор, предполагается, что MV Alta несколько раз угоняли.



