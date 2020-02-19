Опасный миндаль попал в черный список

Эксперты "Росконтроля" исследовали пять брендов миндаля, который есть на прилавках. В двух из них обнаружена плесень.

Как сообщается в пресс-релизе ведомства, специалистами установлено, что по вкусовым характеристикам и запаху все эти орехи друг от друга отличаются. А в некоторых содержится плесень, количество которой превышает максимальную норму. Эти марки пополнили черный список "Росконтроля".

Важно не злоупотреблять орехом, отмечается на сайте организации. По мнению диетологов, за сутки для взрослого человека нормальным считается съесть 30 – 50 г сладкого миндаля. Кроме того, не стоит забывать, что этот орех может вызвать аллергию. Но вместе с тем в нем есть необходимые организму белки, клетчатка и витамины.

До этого эксперты проверяли качество грецких орехов. И выяснили, что многие популярные бренды не соответствуют ГОСТу. Некоторые оказались прогоркшими, выявили плесени, посторонние примеси и частиц скорлупы.

Ранее стало известно, что риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 23%, если человек употребляет миндаль, фундук, кешью, фисташки или пеканы хотя бы два раза в неделю.