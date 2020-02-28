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Россия закрыла границу с еще одной страной из-за коронавируса

Россия закрыла границу с еще одной страной из-за коронавируса
Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Когда граждане Ирана смогут попасть в РФ - не известно

С 28 февраля Россия закрывает въезд гражданам Ирана из-за смертельного вируса. Ограничения вступают в силу для тех, кто хотел приехать в страну на время учебы, работы, с личными или туристическими целями. 

О введении запретов сообщается в документе Правительства РФ. Из всех аэропортов иностранцев будут пропускать только через "Шереметьево". С 00:00 28 февраля отменяются все рейсы из Ирана в Россию из-за распространения COVID-19.

В мире от коронавируса умерло более 2800 человек, число заболевших приблизилось к 84 тысячам.

Вирус начинает распространяться в бывших республиках СССР: первые случаи заражения зафиксированы в Литве и Белоруссии.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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