Ученые заподозрили, что это происки пришельцев

Большой круглый объект смог полностью закрыл собой Солнце во время изучения уфологом. В объектив камеры мог попасть НЛО.

Скотт Уоринг проводил обычные наблюдения за Солнцем, когда перед звездой прошел гигантское неопознанное тело. Черный круг затмил Солнце на несколько секунд.

Уфолог утверждает, что заснял на видео не Луну: она не могла сделать резкий разворот на 180° и выйти из поля наблюдения. Скот Уорринг считает, что это могло быть НЛО. Также он рассматривает версию, что огромным объектом мог быть Меркурий или Венера.

В августе 2019 г. Скотт Уорринг опубликовал видео, на котором запечатлен НЛО, заслонивший Солнце.

Ранее "Утро" рассказало об огненных НЛО над Крымским мостом.