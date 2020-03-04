Экспорт медицинских изделий приостановили до 1 июня

Власти России ввели временный запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий, в том числе масок, бинтов и респираторов, из-за коронавируса.

Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте правительства РФ.

Однако, согласно документу, исключение составят одноразовые товары, вывезенные для личного использования. Также запрет не коснется гуманитарной помощи

Подобные меры предпринимаются властями, чтобы избежать дефицита защитных средств ввиду распространяющейся эпидемии коронавируса COVID-19. Ограничения на экспорт медицинских изделий уже вошли в силу и будут действовать до до 1 июня 2020 года.

По последним данным, новым типом коронавируса заразились 90 с лишним тысячи человек. Случаи заболевания зафиксированы более чем в 60 странах мира. На территории РФ на данный момент выявлено три зараженных пациента, сообщает "ФедералПресс".