Взрыв мог произойти внутри самолета

Технический независимый эксперт Юрий Антипов считает, что в 2014 году на Украине "Боинг-777", выполнявший рейс MH17, не стал жертвой ракеты "Бук". Ранее такое предположение выдвинула Международная следственная группа.

Антипов считает, что последняя точка самолета – около села Петропавловка, зафиксированная бортовым самописцем, была фальсифицирована. Пока он не стал приводить доказательства своего утверждения.

Авиэксперт провел подробный анализ расположения обломков, учитывая внешние повреждения на них. Он утверждает, что обломки были найдены еще до подлета борта к селу.

Одними из первых частей самолета, которые разлетелись по сторонам, стали внутренние компоненты обшивки и части интерьера в центральной части. На своей странице в социальных сетях он указывает, что сначала с неба стали падать обгоревшие кресла пассажиров. Эксперт полагает, что взрыв произошел во внутренней части самолета.

"Это только прелюдия, подтверждающая по своим макропоказателям, что никакой это не мифический "Бук" стал причиной падения самолета рейса МН17. И никакой иной вид оружия, и не батарейки", – утверждает Антипов.

Напомним, в середине июля 2014 года в Донецкой области разбился малазийский "Боинг – 777". Погибли все, кто находился в тот момент в самолете. Эксперты международной группы утверждают, что борт сбила ракета "Бук", однако неизвестно, с какой стороны она летела: от России или Украины.

Российскую сторону возмущают обвинения, по поводу причастности к гибели самолета.