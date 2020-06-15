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Виновник стрельбы на Ленинском проспекте умер в больнице

Мужчина скончался от полученных ранений

Виновник стрельбы на Ленинском проспекте скончался в столичной больнице. Об этом информирует РИА "Новости" со ссылкой на источник. 

Известно, что стрелок был 25-летним уроженцем Ингушетии. Во время инцидента он получил ранение в живот. 

Конфликт на Ленинском проспекте случился из-за того, что сотрудники полиции пытались проверить у злоумышленника документы. Мужчина открыл огонь по стражам порядка. Полицейским тоже пришлось применить оружие. В результате случившегося двое сотрудников ГИБДД и таксист получили ранения. Один из инспекторов находится в тяжелом состоянии. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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