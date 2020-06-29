"Чушь": звезда "Полицейского с Рублевки" опроверг новости о крупной краже

"Чушь": звезда "Полицейского с Рублевки" опроверг новости о крупной краже
Сергей Бурунов. Фото: "Содержанки" (2019)
По информации СМИ, мошенники выманили у артиста 270 тысяч

Сергей Бурунов опроверг информацию о том, что у него украли крупную сумму денег. Комментарий звезда сериала "Полицейский с Рублевки" дал телеканалу "360"

 "Это какая-то чушь очередная. Ни с чем я не столкнулся", – ответил артист на вопрос журналиста. 

Ранее Телеграм-канал "112" сообщил, что актер пытался купить компьютер через интернет и попал на не чистого на руку продавца, который выманил у него 270 тысяч рублей. 

Сергея Бурунова российский зритель знает по таким фильмам как "Водитель для Веры", "Остров" и "Призрак". Актер особенно ярко проявил себя в жанре комедии, исполнив роль Владимира Яковлева в сериале "Полицейский с Рублевки". Кроме того, артист долгое время принимал участие в передаче "Большая разница" на Первом канале. 

Ранее "Утро.ру" писало, что актер из "Улиц разбитых фонарей" порезал свою жену. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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