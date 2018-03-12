Названы имена подозреваемых в гибели Boeing 777

В деле о крушении самолета над Донбассом фигурируют российские военные

СБУ определила семерых подозреваемых по делу сбитого в 2014 году над Донбассом самолета Boeing 777. В их числе российские военные Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Николай Ткачев.

Эти сведения приводит нидерландское издание независимых журналистских расследований Zembla, используя данные из интервью возглавлявшего в то время украинскую службу безопасности Валентина Наливайченко.

Отмечается, что она-то и обеспечила следствие многочисленными материалами, в том числе записями перехваченных телефонных разговоров, которых насчитывается 150 тысяч.

Как пишет издание, команда исследователей все свое внимание сосредоточило на тех, кто руководил вооруженным заговором на Донбассе, выпустив из внимания обслуживающих российскую систему "Бук", которой в июле 2014 года был сбит самолет авиакомпании Malaysia Airlines.

Напомним, судно выполняло рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек, из них 193 пассажира – граждане Нидерландов. Все они погибли в Донецкой области.