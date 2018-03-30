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Шпионская война в небе США и СССР возрождается

U-2. Фото: wikipedia.org
Теперь облака бороздят беспилотинки и аэростаты

В последнее время самолеты-разведчики НАТО безнаказанно "шныряют" вдоль российских границ. Обстановка все больше начинает напоминать легендарную шпионскую войну в воздухе, которую вели СССР и США в прошлом веке.

Конечно, так как в 1950-е гг., когда американские RB-29 и RB-50 сбивали советские МиГи, вряд ли уже будет. Только если начнется война. Но и сейчас американцы создают разведывательные системы и беспилотники, которые могут практически безнаказанно добывать разведданные. Достаточно вспомнить RQ-180 или X-44А, демонстратор которого недавно показали на авиасалоне в Калифорнии. Эти БПЛА практически невидимы для радаров и транслируют видеосъемку в реальном времени на командный пункт. Если даже аппарат собьют – не такая уж большая беда. Летчик не погибнет, дипломатического скандала не будет.

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Но во времена первой холодной войны все было намного жестче. Советские истребители сбивали американские самолеты-разведчики над Черным морем, над Курильскими островами, в районе Камчатки. В середине 1950-х у американцев появился U-2, который некоторое время не могла достать ни одна зенитка. Самолет спокойно нарушал границы СССР.

МиГ-15. Фото: mil.ru

Первого мая 1960 г. все было кончено, вместе с U-2 Пауэрса С-75 случайно уничтожил и советский МиГ-19, пилот которого, в отличие от американского летчика, погиб. После этого полеты разведчиков U-2 прекратились.

Эта история получила мировую огласку. Но мало кто знает, что до этого случая и после американцы успешно шпионили за СССР при помощи разведывательных стратостатов. Фактически тех же беспилотников. О них практически забыли, но в свое время СССР запускал их с экипажем. А летчиков так и называли – стратонавты.

Москва и Вашингтон соревновались, кто выше поднимется. В 1933 г. "СССР-1" поднялся на высоту 19 тыс. метров. Но очень быстро стало понятно, что летать на них – крайне опасное занятие. На большой высоте водород перегревается и частично выходит из оболочки, что вызывает падение. Через год трагически погиб экипаж "Осоавиахим-1", который достиг высоты 22 тыс. метров.


Все кончилось тем, что в СССР стратостаты забросили, сконцентрировавшись на реактивной авиации. Но только не американцы, которые быстро поняли, что зонды можно запускать и без экипажа, разместив на них фотографическую технику. Запуски начали осуществляться примерно с 1948 года.

Фото: wikipedia.org

А в феврале 1956 г. ЦРУ начало операцию Genetrix, запустив множество стратостатов, оснащенных фотоаппаратами. Тогда СССР заканчивал испытания баллистической ракеты средней дальности Р-5 и готовился отправить в космос первый искусственный спутник Земли. Американские стратостаты пытались выведать все подробности космической программы, которая активно пересекалась с ядерной. А заодно узнать расположение советских аэродромов, военных баз и железнодорожных узлов.

Их запускали с пяти точек: с базы ВВС США в турецком Иджирлике, из шотландской деревни Эвантон, норвежского аэропорта Гарденмоен и с площадок, расположенных в двух западногерманских поселках Гибельштадт и Оберпфаффенхофен, где в впоследствии построили аэрокосмический центр.

Кроме шпионажа за СССР, американцы следили и за Китаем, которому Москва помогала создавать свою атомную бомбу. США старались сфотографировать предприятия по обогащению ядерного топлива на территории Поднебесной, и иногда это удавалось.

Сами стратостаты представляли собой достаточно сложные аппараты и сильно отличались от воздушных шаров из романов Жюля Верна. На них устанавливался высотомер, который не позволял стратостату опуститься ниже определенной высоты. А также радиомаяки – они отслеживали маршрут движения. После того как разведывательная миссия была окончена, фотоаппарат отстреливался и приземлялся с парашютом. За ним устремлялись спасательные самолеты С-119.

Сбить стратостаты было сложно – они летали на огромной высоте. Советские летчики расстреливали их из пушек, так как тратить ракеты на них было жалко – зондов было очень много. Некоторые прикрепляли к самолетам острые тралы, чтобы резать разведчиков. Подобные эксперименты проводились с МиГ-17, но они были не очень удачны.

Полеты американских стратостатов продолжились вплоть до 1980-х годов. Советские конструкторы долгое время ничего не могли поделать с "вредными воздушными шарами", так как скорость истребителей и стратостатов была просто несопоставима. Наконец, в ОКБ Мясищева разработали специальный высотный реактивный дозвуковой самолет М-17. Поднимаясь на высоту более 20 км, он мог лететь со скоростью 743 км/ч и спокойно расстреливать зонды из двухствольной пушки.

Американцы запуски тут же прекратили. Немногим позже СССР перестал существовать, а уникальный самолет перекочевал в музей Монино. М-55 на базе М-17 еще совершает тренировочные полеты, возможно, он еще пригодится.

Американцы используют аэростаты и сейчас. Называются они "аэростатные разведывательно-дозорные комплексы". Правда, они не поднимаются в стратосферу, помогая с разведкой сухопутным подразделениям. В 2012 году в Румынии американцы открыли учебный центр подготовки специалистов по применению и обслуживанию американских разведывательных аэростатов PGSS. По мнению военных экспертов, в перспективе они могут быть использованы для разведки на территории России, так что эпоха аэростатов еще не окончена.


Александр ИЛЬИН
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