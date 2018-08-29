Украинцев предали под Иловайском

Киевские СМИ не рассказывают всю правду

На Украине вчера вспоминали годовщину одной из самых трагичных страниц в истории войны в Донбассе, когда подразделения ВСУ попали в котел под Иловайском. Украинские СМИ рассказывают, как окруженные со всех сторон российскими войсками колонны, двигавшиеся по "зеленому коридору", попали под шквальный огонь русских и были буквально разорваны минами и крупнокалиберными снарядами.

На примере агенства УНИАН, это подается это следующим образом: 29 августа утром украинские военные двумя колоннами начали движение из города по предварительно согласованным с российской стороной маршрутам. И при выходе из города были "подло" расстреляны боевиками и регулярной российской армией.

Опустим здесь вопрос участия в операции подразделений ВС РФ. Версия российской стороны известна: на территории Украины действовали только бойцы ДНР и ЛНР. А в Киеве уверены, что проиграли сражение регулярным подразделениям хорошо обученной российской армии, в частности, назывались 9-я отдельная мотострелковая бригада и 6-я отдельная танковая бригада. Дело даже не в этом, а в том, были ли достигнуты договоренности, прежде чем колонны начали движение по "зеленому коридору".

YouTube-канал roadcontrol опубликовал видео с непосредственными участниками событий. Замкомвзвода 30-го батальона Сергей Населевец и командир стрелковой роты рассказали о фактическом предательстве генерала Руслана Хомчака, который, не договорившись о безопасном прохождении по гуманитарному коридору, практически в последний момент приказал прорываться на полной скорости с боем и подставил под удар своих солдат. Об этом украинские СМИ умалчивают, предпочитая утверждать, что виновные в трагедии под Иловайском до сих пор не найдены. Но это не так.



Как рассказывают участники событий, 24 августа подразделения ВСУ уже были окружены. А 28 августа некий полковник Макаренко приказал подготовиться к прохождению по гуманитарному коридору, якобы об этом договорился Хомчак. Колонны должны были пойти в ночь на 29-е, однако затем время перенесли на 06:00.

В это время шли переговоры, и русские, по словам замкомвзвода, потребовали 15 минут "на переговоры на высшем уровне". Но Хомчак сказал, что у него нет времени и "плевать на высокий уровень". А затем приказал колоннам "вперед", причем сам остался во второй колонне, которая пострадала меньше всего, так как фактические двигалась в другом направлении.

Позже украинские журналисты, ехавшие в одной колонне с Хомчаком рассказали, что, когда начался обстрел, автомобиль генерала развернулся, бросил колонну солдат и уехал в лес. А нем генерал Хомчак вместе с комбатом "Днепра-1" Юрием Березой и пролежали весь день на земле. Позже Хомчак сказал, что его автомобиль сломался, и он был вынужден идти пешком.

YouTube-каналам нет основания не верить, так как они откровенно проукраинские. Но и они признают, что договоренности о прохождении по гуманитарному коридору не было, и поняли они об этом в самый последний момент. Они выезжали со снарядами в ящиках, но в последний момент получили приказ прорываться с боем, после чего попали под шквальный огонь. Шла война, и обстрел возобновился.

Но украинские СМИ предпочитают об этом не упоминать. Они лишь пишут, что колонны двигавшиеся по "зеленому коридору", были подло расстреляны русскими, несмотря на достигнутые договоренности. И народ этому верит.



Это делается лишь с одной целью – посеять еще большую ненависть и неприязнь к России, которая и так охватила Украину. Похоже, невыгодно расследование трагедии под Иловайском и киевским властям. Журналистов, сообщивших о предательстве Хомчака, вызывали в Главную военную прокуратуру и даже установили за ними слежку.

Под Иловайском, по украинским данным, погибли около военнослужащих ВСУ, Нацгвардии и МВД. По информации ДНР – около тысячи. Другая сторона, по данным Украины, потеряла более 300 убитыми.