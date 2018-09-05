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США готовят секретное ядерное оружие

Фото: wikipedia.org/NASA
Революционная технология поможет создать ракеты нового поколения

С возрождением холодной войны Россия и США все чаще возвращаются к идеям, будоражащим умы физиков в 1960-х гг., когда ракетная техника шагала семимильными шагами, а ученые всерьез намеревались достичь в ближайшее время далеких планет.

Российский гиперзвуковой блок "Авангард", торпеда на ядерной силовой установке – все эти проекты были задуманы еще в 60-х гг. прошлого века, но реализуются только сейчас.

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Вспоминают о своих давних, нереализованных разработках и США. В 1950 – 1960-х гг. известный физик и один из изобретателей водородной бомбы Станислав Улам работал над секретным проектом "Орион", который представлял из себя космический корабль с ядерно-импульсивным двигателем. В СССР немногим позже построили спутники на ядерных реакторах, но это другое. Американский корабль должен был приводиться в движение ядерными взрывами.

Небольшой заряд выбрасывался на расстояние 100 м от корабля, и образовавшийся плазменный фронт направлялся в хвост космического корабля и двигал корабль через систему амортизаторов. От повреждения световой вспышкой и плазмой корабль закрывала специальная плита, покрытая графитом.

Это звучит как бред, однако Улам был совершенно не тем человеком, чтобы вынашивать бесперспективные идеи, тем более он держал ее в голове с конца войны.

Во время испытаний американской ядерной бомбы на одном из атоллов в Тихом океане стальные сферы, покрытые графитом, разместили в 9 м от эпицентра взрыва. Результаты были потрясающие: сферы нашли неповрежденными, а тонкий слой графита исчез.

Фото: wikipedia.org/United States Department of Defense

Улам хотел доказать, что взрыв может двигать ракеты, и ему это удалось в ходе настоящих летных испытаний в 1959 году. Позади 133-килограммового снаряда, прикрытого плитой, он взрывал заряды с тринитротолуолом. Для придания начальной скорости аппарат запускался из миномета. В результате "гигантская пуля" пролетела порядка 100 метров.

Проект межзвездного "Ориона" поражал воображение. Огромный корабль массой в 40 млн т, их которых 30 млн т приходилось на мегатонные заряды, согласно расчетам, мог развивать максимальную скорость до 15 тыс. км/с, то есть 5% от скорости света. Плита, заграждающая корабль от взрывов должна была быть диаметром в 20 км массой более 5 млн тонн.

Взрывать заряды подразумевалось каждые 100 секунд, что позволяло бы ему разогнать до 1 тыс. км/секунду. Земляне на корабле должны были жить поколениями, чтобы через сотни и тысячи лет достигнуть других планет.

Был и более скромный проект корабля массой 400 тыс. т, который двигался бы со скоростью 10 тыс.км/секунду. Например, на полет до Альфы Центавры понадобилось бы 130 лет. Более поздние расчеты показали, что корабль мог разогнаться и до 24000 км/с, однако гигантская стоимость проекта поставила крест на мечте Улама.

Фото: pixabay.com

Но теперь о его идее начали чаще вспоминать, и особенно после того, как Трамп объявил о создании в США космических войск. А в последнее время о применении контролируемых ядерных взрывов заговорили и военные эксперты.

Согласно рассекреченным данным, еще до завершения проекта "Орион" физикам удалось разработать устройство, которое направляло ядерный взрыв в одном направлении к пластине под углом в 22 градуса, пишет The National Interest. Под патронажем ВВС США инженеры работали над так называемой "ядерной гаубицей" (Casaba-Howitzer), стреляющей плазмой. Работа над ней продолжалась и после закрытия "Ориона". По расчетам, плазма могла вырываться из пушки со скоростью до 10 тыс. км/с, легко представить, какой разрушительной мощью обладает это оружие.

Теоретически такую пушку можно установить на космический корабль и использовать для уничтожения спутников или ракет. На данный момент существует несколько идей применения технологии Улама, однако проекты эти в своем большинстве засекречены.

Александр ИЛЬИН
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