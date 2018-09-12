Американцы разрабатывают ядерную крылатую ракету

Новое оружие должно прорвать оборону ПРО РФ

Вдохновившись российской Х-101, которая имеет термоядерную модификацию 102, США активно разрабатывают новую крылатую ракету LRSO.

Как пишет The National Interest, на данный момент американские оружейники-гиганты Raytheon и Lockheed Martin бьются над созданием прототипа, причем Пентагон выделил каждой компании по $900 миллионов. Ранее создание секретного оружия планировалось не раньше 2030-х гг., однако теперь сроки сдвинуты на конец 2020-х.

По задумке американских генералов, ракета должна нанести сокрушительный ядерный удар глубоко в тылу противника и при этом миновать все известные комплексы ПРО, а также преодолевать средства РЭБ. Вооружать ими будут лучшие из лучших – B-2 и B-21, которые еще в разработке.

О радиусе действия пока не сообщается, но известно, что он окажется намного больше сегодняшних аналогов. Кроме того, ракета будет решать задачи даже там, где бессилен невидимка В-2. Возможно, таким образом американское командование готовится к новой эре радаров, которые будут засекать стелсы, как обычные самолеты. Технологии уже в разработке и это признают, в том числе, в DARPA.

По данным СМИ, первые прототипы новых ракет сделают примерно в 2022 году. Новое оружие, которое придет на смену AGM-86B, очень ждут военные, которые полагают, что оно станет отличным сдерживающим фактором против русских.





Однако у экспертов мнение другое. По их мнению, принятие на вооружение подобных ракет приведет к тому, что применить ядерное оружие станет проще. Потому что, запуская баллистическую ракету, любой военный будет понимать, что это конец всему, однако крылатая ракета – всего лишь точечный мощный удар, который, скорее всего, вызовет аналогичный, но не более того. Именно чтобы уйти от такого соблазна принимался договор об РСМД, но теперь, с новым витком холодной войны, история повторяется.

Аналогичными разработками занимается и Россия. Даже если не говорить об испытываемой крылатой ракете на ядерной установке, в ВКС сейчас используется несколько ракет класса "воздух – поверхность", которые могут быть оснащены ядерными боеголовками. Работают российские инженеры и над сверхдальней ракетой. Важным преимуществом американцев может стать наличие стелс-самолетов, которые смогут подойти ближе, но, возможно, к 2030 г., как говорилось выше, их уже будет намного проще идентифицировать на радарах.