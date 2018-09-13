В США развенчали советскую "Царь-бомбу"

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С тех пор как на Новой земле взорвалась легендарная водородная бомба, породившая самый крупный в мире взрыв неестественного происхождения в истории, прошло уже почти 60 лет. Тем не мене американцам она до сих пор не дает покоя, поэтому они с удовольствием возвращаются к этой теме.
Советская бомба была абсолютно бесполезной с военной точки зрения и создавалась для психологического воздействия на Запад, и частично эта задача была выполнена, написал Небезызвестный журнал The National Interest.
Согласно сведениям издания, основанным на архивах, стомегатонная бомба представляла собой достаточно консервативную конструкцию. Никита Хрущев дал команде Андрея Сахарова в Арзамасе-16 всего четыре месяца.
Если бы у конструкторов было времени побольше, возможно, ее сделали бы более компактной. Но в результате она получилась восьмиметровой в длину и более 2 м в диаметре. Позже Сахаров, по понятным причинам, заменил в третьей ступени бомбы урановые компоненты на свинцовые и уменьшил мощность взрыва почти вдвое.
Нести "Царь-бомбу" мог только специально модернизированный для этих целей Ту-95Н или A-Bear, "Атомный Медведь", как его еще называли на Западе. Самолет специально покрасили специальной белой светоотражающей краской, чтобы уменьшить воздействие облучения на экипаж. Как оказалось впоследствии, этого все равного было недостаточно: экипаж пострадал.
Но тогда солдат и летчиков учили не бояться радиации – после ядерных испытаний они нередко выдвигались в район эпицентра.
Гораздо больше начальство волновал самолет, в который бомба никак не могла поместиться. В результате дверцы бомболюка пришлось убрать вместе с частью фюзеляжа, а бомбу установили как бы "на полпути".
Чтобы самолет сумел улететь на безопасное расстояние "Царь-бомбе" был нужен "царский парашют". По легенде, на него ушла львиная доля всего произведенного в 1961 г. нейлона, в результате чего недовольны остались советские женщины: колготки надолго пропали с прилавков.
О грандиозном взрыве написали все мировые издания, а норвежцы его даже услышали. Об этом мало пишут, но в это время США тоже работали над стомегатонной бомбой, которая должна была стать в два раза легче советской и поэтому даже более опасной. Испытывать ее хотели, разумеется, на В-52.
Однако, оценив последствия от взрыва, американцы решили, что это уже слишком. Громоздкие бомбы не были опасны. Стратегические бомбардировщики – легкие мишени для средств ПВО и истребителей, поэтому СССР и США начали другую гонку – ракетную, которая продолжается до сих пор.
Но в последнее время актуальны стали крылатые ракеты. США готовят LRSO, которую будут брать под крыло невидимки В-2 и В-21. А Россия вовсю испытывает свои Х-101 на Ту-95 и Ту-160. Как будто что-то похожее уже было.
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