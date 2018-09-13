В США развенчали советскую "Царь-бомбу"

"Большого Ивана" никогда бы не смогли использовать по назначению

С тех пор как на Новой земле взорвалась легендарная водородная бомба, породившая самый крупный в мире взрыв неестественного происхождения в истории, прошло уже почти 60 лет. Тем не мене американцам она до сих пор не дает покоя, поэтому они с удовольствием возвращаются к этой теме.

Советская бомба была абсолютно бесполезной с военной точки зрения и создавалась для психологического воздействия на Запад, и частично эта задача была выполнена, написал Небезызвестный журнал The National Interest.

По теме Американцы разрабатывают ядерную крылатую ракету

Согласно сведениям издания, основанным на архивах, стомегатонная бомба представляла собой достаточно консервативную конструкцию. Никита Хрущев дал команде Андрея Сахарова в Арзамасе-16 всего четыре месяца.

Если бы у конструкторов было времени побольше, возможно, ее сделали бы более компактной. Но в результате она получилась восьмиметровой в длину и более 2 м в диаметре. Позже Сахаров, по понятным причинам, заменил в третьей ступени бомбы урановые компоненты на свинцовые и уменьшил мощность взрыва почти вдвое.

Нести "Царь-бомбу" мог только специально модернизированный для этих целей Ту-95Н или A-Bear, "Атомный Медведь", как его еще называли на Западе. Самолет специально покрасили специальной белой светоотражающей краской, чтобы уменьшить воздействие облучения на экипаж. Как оказалось впоследствии, этого все равного было недостаточно: экипаж пострадал.

Но тогда солдат и летчиков учили не бояться радиации – после ядерных испытаний они нередко выдвигались в район эпицентра.

Гораздо больше начальство волновал самолет, в который бомба никак не могла поместиться. В результате дверцы бомболюка пришлось убрать вместе с частью фюзеляжа, а бомбу установили как бы "на полпути".

Чтобы самолет сумел улететь на безопасное расстояние "Царь-бомбе" был нужен "царский парашют". По легенде, на него ушла львиная доля всего произведенного в 1961 г. нейлона, в результате чего недовольны остались советские женщины: колготки надолго пропали с прилавков.

О грандиозном взрыве написали все мировые издания, а норвежцы его даже услышали. Об этом мало пишут, но в это время США тоже работали над стомегатонной бомбой, которая должна была стать в два раза легче советской и поэтому даже более опасной. Испытывать ее хотели, разумеется, на В-52.



Однако, оценив последствия от взрыва, американцы решили, что это уже слишком. Громоздкие бомбы не были опасны. Стратегические бомбардировщики – легкие мишени для средств ПВО и истребителей, поэтому СССР и США начали другую гонку – ракетную, которая продолжается до сих пор.

Но в последнее время актуальны стали крылатые ракеты. США готовят LRSO, которую будут брать под крыло невидимки В-2 и В-21. А Россия вовсю испытывает свои Х-101 на Ту-95 и Ту-160. Как будто что-то похожее уже было.