США и Великобритания создали флот для войны с РФ
Если бы капитан подводной лодки Кригсмарине оказался сегодня в водах Атлантики, то вполне мог бы подумать, что на дворе 1943 год. Аналогично советский подводник решил бы, что это 1983-й. И 70 и 30 лет назад субмарины мировых держав рыскали в глубинах, беря на прицел корабли с сотнями и тысячами моряков. Примерно с 2011 года происходит то же самое.
Об активности, которая сейчас наблюдается в водах Атлантики, говорит тот факт, что США и Великобритания возродили 2-й оперативный флот, который создавали после войны для противостояния Советскому Союзу.
Флот блокировал Кубу в 1962 году, а затем обеспечивал жизненно важные судоходные пути между Соединенными Штатами и Западной Европой. В 2011 году флот расформировали. Но после того как британские адмиралы заявили о том, что русские подлодки"кошмарят" воды Атлантики, в Пентагоне решили вернуть "легенду".
Мало того, как недавно заявил глава Королевского флота адмирал Филипп Джонс, в Северной Атлантике создается так называемая Совместная зона операций, которую будет финансировать правительство Королевства. Благодаря ей корабли НАТО регулярно смогут разворачиваться в боевом порядке и нарабатывать оборонительные и наступательные схемы.
"Возможности русских впечатляют. Это касается как их боевых кораблей, так и возможностей развертывания, они явно инвестировали в исследование и разработки немалые средства, и мы не можем оставить это без внимания", – сказал Джонс.
Thr National Interest сравнил российские подлодки с субмаринами Кригсмарине, которые в 40-е годы терзали британские корабли, которые доставляли на остров провизию и боеприпасы с материка. Также лодки терроризировали американские корабли с личным составом, который США перебрасывали в Европу.
Сейчас, по мнению зарубежных экспертов, ситуация и похожая, и другая одновременно. В случае масштабной войны между Россией и НАТО перебросить все силы транспортными самолетами не удастся, и ВМС США все равно отправит к берегам Европы свои огромные десантные корабли, за которыми и будут охотиться российские подлодки.
Но сейчас у них добавилась еще одна важная задача – уничтожение подводных кабелей связи и системы SOSUS. На вооружении ВМФ РФ есть подлодки спецпроектов, вроде "Лошарика", оборудованные глубоководными аппаратами, которые могут нарушить всю подводную коммуникацию НАТО и парализовать операции альянса.
По словам Джонса, русские способны это сделать, так как могут работать на больших глубинах и в сложных погодных условиях. Англичане сетают на недостаточное количество многоцелевых подлодок, по сравнению с США, однако надеются, что возрождение 2-го флота в корне поправит ситуацию.
Боевой состав 2-го оперативного флота впечатляет: 4 авианосца, порядка 20 эсминцев, около 30 атомных подводных лодок, 5 фрегатов, 6 десантных кораблей и 9 вертолетоносцев. Численный перевес явно на стороне НАТО, но в море далеко не всего численное превосходство становится залогом победы.
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