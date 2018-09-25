Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

ВМС США готовятся к большой войне

Фото: wikipedia.org
Моряки берут на вооружение новую стратегию

Вслед за военно-воздушными силами США к боевым действиям уровня high-end, то есть с противником вроде России и Китая, начали готовиться и американские моряки.

Как пишет журнал Warrior Maven, специально для ВМС разработана программа высокоскоростного обучения для противостояния новейшим российским и китайским вооружениям – Surface Warfare Advanced Tactical Training (SWATT).

По теме

По словам руководителя проекта контр-адмирал Эмили Ройз, моряков будут учить принимать тактические решения в условиях реального конфликта с высокотехнологичным противником, которые применят современные противокорабельные ракеты, торпеды, мины и даже лазеры и рельсотроны. До этого ВМС США противостояли лишь террористам и пиратам, но теперь, после возрождения Холодной войны, американцы вновь готовятся "схлестнуться" с русскими.

Один из главных пунктов программы – отражение противокорабельных ракет, которым ВМФ РФ уделяет особое внимание. Это и "Оникс", и Х-35.

Российские военные методично отрабатывают удары гиперзвуковыми "Кинжалами" с бомбардировщиков Ту-22М и перехватчиков МиГ-31. И Пентагону есть над чем задуматься, ведь скоростного палубного истребителя, вроде F-14 Tomcat, который мог бы их догнать у США нет. Эти истребители были сняты с вооружения вместе с ракетами большой дальности AIM-54A "Феникс". Теперь США мечтают их вернуть.

На море США, в основном, оперируют "Гарпунами" 80-х годов с относительно небольшой дальностью, в то время как Россия угрожает авианосцам Пентагона "Ониксами" и "Калибрами", причем как кораблей, так и подлодок. США могут ответить "Томагавками", но авианосцы они не защитят.

Фото: wikipedia.org

Кроме отражения воздушной и морской атаки, американские моряки готовятся воевать и с российской морской пехотой. Например, на занятиях моделируется атака морских десантников на катерах. Также моряков учат, как нейтрализовать отряд боевых пловцов, пробравшихся на военную базу. 

Большое внимание будет уделяться и противостоянию средствам РЭБ, в которых особенно преуспели российские военные.Согласно программе SWATT, ВМС США должны не только успешно обороняться отбрасывая противника назад, но и вести активные наступательные действия.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Пламя и ужас: в Тоскане произошла катастрофа

В популярном у россиян итальянском регионе бушует огонь

Макрон устроил разнос "большой семерке"

Французский лидер недоволен деятельностью клуба богатых стран

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей