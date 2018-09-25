ВМС США готовятся к большой войне

Моряки берут на вооружение новую стратегию

Вслед за военно-воздушными силами США к боевым действиям уровня high-end, то есть с противником вроде России и Китая, начали готовиться и американские моряки.

Как пишет журнал Warrior Maven, специально для ВМС разработана программа высокоскоростного обучения для противостояния новейшим российским и китайским вооружениям – Surface Warfare Advanced Tactical Training (SWATT).

По словам руководителя проекта контр-адмирал Эмили Ройз, моряков будут учить принимать тактические решения в условиях реального конфликта с высокотехнологичным противником, которые применят современные противокорабельные ракеты, торпеды, мины и даже лазеры и рельсотроны. До этого ВМС США противостояли лишь террористам и пиратам, но теперь, после возрождения Холодной войны, американцы вновь готовятся "схлестнуться" с русскими.

Один из главных пунктов программы – отражение противокорабельных ракет, которым ВМФ РФ уделяет особое внимание. Это и "Оникс", и Х-35.

Российские военные методично отрабатывают удары гиперзвуковыми "Кинжалами" с бомбардировщиков Ту-22М и перехватчиков МиГ-31. И Пентагону есть над чем задуматься, ведь скоростного палубного истребителя, вроде F-14 Tomcat, который мог бы их догнать у США нет. Эти истребители были сняты с вооружения вместе с ракетами большой дальности AIM-54A "Феникс". Теперь США мечтают их вернуть.

На море США, в основном, оперируют "Гарпунами" 80-х годов с относительно небольшой дальностью, в то время как Россия угрожает авианосцам Пентагона "Ониксами" и "Калибрами", причем как кораблей, так и подлодок. США могут ответить "Томагавками", но авианосцы они не защитят.





Кроме отражения воздушной и морской атаки, американские моряки готовятся воевать и с российской морской пехотой. Например, на занятиях моделируется атака морских десантников на катерах. Также моряков учат, как нейтрализовать отряд боевых пловцов, пробравшихся на военную базу.

Большое внимание будет уделяться и противостоянию средствам РЭБ, в которых особенно преуспели российские военные.Согласно программе SWATT, ВМС США должны не только успешно обороняться отбрасывая противника назад, но и вести активные наступательные действия.