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США возрождают легендарную базуку

Фото: wikipedia.org/Spc. William Hatton
Для шведского "Густава" разработали боеприпас разрушительной силы

Несмотря на засилье "Джавелинов" и их позиционирование как лучшего противотанкового оружия, американцы неожиданно решили вложиться в старую добрую "базуку". А именно, в шведские гранатометы M3 Carl Gustaf.

Для "Густава" Raytheon разработала боеприпас с лазерным наведением, способную пробить бункеры, бронированную технику на дальности порядка 2000 метров, сообщает Marine Corps Times.

Кроме того, американцы модернизируют сам гранатомет, базовый образец которого был создан еще в 1946 году. Новый M3A1, как и М4 – это РПГ совершенно другого уровня.

Благодаря титановым деталям базука на 3 кг легче, то есть весит всего 7 килогграммов. Бронепробиваемость – 500 миллиметров. Например, поразить танк из шведской базуки можно будет со 150 метров.

Но главное, из нового "Густава" можно стрелять разными гранатами – всего их порядка десяти, для самых разных целей. А когда на вооружение будет принят боеприпас Raytheon с лазерным наведением, возможности комплекса вырастут в разы.

Расчет "Густава" – два человека, как и у ПТРК "Джавелин". Но боеприпасы для базуки намного дешевле управляемых ракет.

Как известно, стоимость одного комплекса "Джавелин", в комплекте с шестью ракетами, составляет $1,4 миллиона. Гранатомет, даже с самым дорогим боеприпасом, значительно дешевле, а по эффективности может и не уступить.

На вооружении российской армии тоже есть достойные гранатометы, кроме легендарного РПГ-7. Например, РПГ-28, самый мощный в мире с бронепробиваемостью 900 миллиметров. Правда, прицельная дальность у него всего 300 метров.

Александр ИЛЬИН
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