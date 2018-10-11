В бою с русским истребителем F-35 спасет тактика

Без преимущества радара самолет США обречен

Самый современный истребитель в мире, а в будущем и самый массовый в составе ВВС США F-35 не сможет противостоять современным российским истребителям без поддержки F-22, F-16 и F-15, разумеется, последних модификаций. Речь идет не о единичных операциях, когда F-35 может быстрее засечь российский Су-35С и уничтожить ничего не подозревающего летчика ракетой, а о масштабных боевых действиях с воздушными боями, когда противники видят друг друга своими глазами.

Американский журнал WarIsBoring провел историческую параллель между F-35 и истребителем F-105 Thunderchief, который в конце 50-х был примерно тем, чем сейчас является "тридцать пятый". "Увесистый", высокотехнологичный самолет, предназначенный как для наземных ударов, так и воздушных поединков.

Однако, как и F-35 против Су-35С, "сто пятый" был слишком медленным, чтобы наверняка одерживать верх над советским конкурентом МиГ-21. Поэтому американские военные даже разработали специальную тактику. Аналогичная должна быть разработана и для F-35, потому что сбивать Су-35С и J-20 это не то же самое, что бомбить талибов с автоматами Калашникова.

Как пишет австралийский специалист в аэрокосмической области Карло Копп, сходства у F-35 и F-105 потрясающие, если исключить радар, системы управления, вооружения и авионику: оба большие, одноместные, однодвигательные, размах крыльев тоже примерно идентичный. Оба могут нести оружие в фюзеляже и на подвесках, наконец, у самолетов схожий боевой радиус. F-105 немного побыстрее современного собрата.

ВВС США приобрели 833 "сто пятых" и потеряли во время войны во Вьетнаме не меньше 334. Довольно печальный показатель. По данным Коппа, северо-вьетнамские МиГи сбили 22 американских истребителя, F-105 уничтожили 27 МиГов. Почти поровну, и доминированием F-105 это точно не назовешь.

Пентагон такой паритет совершенно не устраивал. В 1969 г. американские летчики провели серию учебных боев в рамках программы Have Doughnut с участием бывших иракских МиГ-21, которые одолжил Израиль. Испытатели ВВС США разложили по полочкам преимущества и недостатки советского истребителя. Забегая вперед, позже то же самое будет проделано с МиГ-29.

Результаты тестов оказались неутешительны. Участники эксперимента рекомендовали пилотам F-105 не связываться с МиГ-21 вообще, а дождаться F-4 Phantom, которые заслужил лучшие оценки."Сто пятый" получал преимущество только если заходил МиГу в хвост, а тот ничего не подозревает.

Но, когда самолеты были в равных условиях, F-105 становился слишком уязвимым из-за недостатка мощности и недостаточной маневренности.

Похожую критику заслужил и современный F-35. В ходе испытаний пилоты жаловались на недостаточную скорость тангажа. Во время атаки на вираже самолету не хватало мощности, и требовалось больше времени, чем на более мощном F-16. Это можно сравнить с обгоном на мощной спортивной машине и обычной малолитражке.



По мнению американских военных экспертов, F-35, несмотря на то что должен обнаружить самолет противника гораздо раньше, может серьезно проиграть в ближнем бою с такими истребителями как Су-35С, Су-30СМ, J-20. И в ВВС США просто необходимо разработать тактику, при которой на выручку F-35 в случае опасности приходили F-22, F-16 или "Рафали" и "Еврофайтеры". Конек F-35 – неожиданный удар с большого расстояния, когда его никто не видит.