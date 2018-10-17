США готовят жесткий ответ российским торпедам

Уникальный американский корабль станет кошмаром для отечественных подлодок

В ответ на разработку российских торпед, включая знаменитую сверхскоростную "Шквал", американцы готовятся принять на вооружение судно, которое будет специализироваться на уничтожении торпед противника и охранять флот от подлодок.

ВМС США планируют разместить на небольших кораблях модуль AM/SLQ-61, сообщает военный блог Warror Maven. В его основе – акустический прожектор, который прикрепляют к кабелю и выбрасывают за корму. А он уже засекает торпеды, в том числе – оснащенные активной акустической головкой самонаведения. Затем срабатывает сигнал обратной связи, и прожектор передает точные координаты торпеды кораблю.

На данный момент в ВМС США использую похожую систему AN/SLQ-25 Nixie, но она не настолько совершенна, и, к тому же, такая габаритная, что размещать ее на кораблях ближней береговой зоны достаточно проблематично.

Новой системой американцы оснастят именно небольшие корабли, чтобы те могли работать на любой глубине как у берега, так и в открытом океане. Кроме того, корабли с AM/SLQ-61 вооружат противолодочным вертолетом MH-60 Sea Hawk, вооруженным гидроакустическими буями и легкими торпедами.



Предположительно, американцы готовят AM/SLQ-61 для борьбы с российскими "Варшавянками" в Средиземном и Черном морях. Однако система может засечь и более крупные торпеды, выпущенные атомными подводными лодками, такими как "Ясень-М". Впрочем, против "Калибров" система все равно будет бессильна.