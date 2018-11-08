Китайцы добрались до "Кобры Пугачева"

Трюк позволит ускользнуть от радаров

Накануне весь мир облетели кадры, как китайский истребитель J-10B выполнил "Кобру Пугачева" на Airshow China 2018 в Чжухае. Это говорит о том, что конструкторы Поднебесной научились управлять вектором тяги и окончательно догнали русских и американцев.

Теперь Пекин тоже выпускает самолеты со специальными соплами, которые могут отклоняться на определенный угол, что придает им дополнительную маневренность. Истребитель может лететь на небольшой скорости при большом угле атаки.

Экспериментальный американский Х-31 делал нечто подобное еще в 1990-х, а первым, кто показал полет на больших углах атаки публично, стал Виктор Пугачев, в честь которого и была названа фигура высшего пилотажа. Это произошло в 1989 г. в Ле-Бурже. Но для Пекина это огромный шаг вперед, тем более что на самолетах J-10B стоят уже китайские двигатели WS-10B3.

Подобные "финты" вряд ли пригодятся в бою, подчеркивают авторы специализированного издания Aviation Week. Однако самолет на такой низкой скорости может не засечь радар раннего предупреждения, поэтому летчики вполне могут взять на вооружение этот трюк.



Научиться управлять вектором тяги помогли китайцам русские, когда поставили Пекину Су-35С. Примерно в это же время появились J-10B.

По мнению эксперта по боевой авиации Джастина Бронка, которое приводит Defense News, Китай может использовать наработки J-10B в создании стелс-истребителя уже следующего, шестого поколения. На данный момент у Пекина есть J-20 пятого поколения, однако американские специалисты сомневаются, что он может "тягаться" с F-22 и по уровню оборудования находится примерно на уровне F-117.

На данный момент известно, что J-20 уже летал с двигателями WS-10 и по не подтвержденным данным, демонстрировал похожую маневренность, как у J-10B.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 неоднократно демонстрировал "Кобру Пугачева". Сейчас продолжаются испытания двигателя второго этапа для этого самолета, и о его характеристиках пока известно крайне мало.

Разумеется, удобно управлять вектором тяги на F-35B, у которых сопла поворачиваются вниз на 95 градусов. Это и позволяет совершать вертикальную посадку, не считая любые фигуры высшего пилотажа.