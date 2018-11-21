Жертвы термобарических ракет умирают страшной смертью

Тяжелая огнеметная система "Солнцепек" после успешного применения в Сирии стала одним из хитов российского оружия наряду с истребителями Су-35С и крылатыми ракетами "Калибр".

Артиллеристам эта система знакома давно. ТОС-1 "Буратино", представляющая собой базовую модель огнемета, широко использовалась в Афганистане и Чечне. Более того, осенью 2015 г. наблюдатели ОБСЕ и украинские СМИ утверждали, что видели несколько установок "Буратино" под Луганском, нацеленные на аэропорт. Применялись ли они в бою, не сообщается.

Обозреватель War is Boring Себастьян Роблин, ранее давший подробную оценку российским минометам "Тюльпан", назвал ТОС-1 одним из самых разрушительных вооружений без ядерного заряда. По его словам, система с детским названием "Буратино" обладает очень плохой репутацией из-за своих термобарических ракет, которые не щадят никого и превращают землю в сущий ад. От нее практически невозможно спастись, так как распыляемая первым зарядом на высоте 5 – 15 м аэрозольная смесь проникает во все щели и лазейки. Затем эту смесь поджигает второй заряд, после чего горит все, включая сам воздух. Радиус поражения достигает 200 – 300 метров.

Впервые аэрозольная смесь, которую в США называют FAE (fuel-air explosive), была применена во Вьетнаме, когда американское командование посчитало, что напалм – это не слишком эффективно. Напалм рассеивался струями на большой территории, устраивая пожары и оставляя страшные химические ожоги. Но FAE была еще более садистским оружием, так как от нее нельзя было спрятаться. Внезапное сгорание воздуха создавало большое давление, которое также убивало, причем не помогала никакая броня.

Разрыв боеприпаса ТОС-1 создает давление около 200 кг на один квадратный дюйм. Для сравнения: обычная бомба создает давление вдвое меньше, а норма – это примерно 6 кг на квадратный дюйм. Такое избыточное давление ломает кости, выдавливает из орбит глаза, рвет барабанные перепонки и внутренние органы. Ракета может "высосать" воздух их легких, и человек, оказавшийся неподалеку от взрыва, просто задохнется.

Во Вьетнаме ВВС США сначала использовали термобарические заряды, чтобы расчистить зоны посадки для вертолетов, а также для уничтожения минных полей. Но затем, осознав эффективность "адской смеси", американцы начали применять новое оружие и в ходе наступательных операций.

Последний раз Пентагон использовал FAE в 2002 г., когда выслеживал Усаму бен Ладена в Афганистане. Самолеты вооружили ракетами с термобарической боевой частью и отправили бомбить пещеры Тора-Бора. Боеприпасы "высасывали" кислород из лабиринтов, где прятались боевики "Талибана".

У США нет аналога российского "Буратино" или "Солнцепека". M142 HIMARS, которую американцы использовали в Ираке, представляет собой обычную РСЗО с тактическими ракетами, оснащенными кассетной боевой частью. Термобаритческие заряды Пентагон использует только в переносных системах и авиационных ракетах.



СССР впервые использовал "Буратино" в 1988 г. в Панджшире, а затем регулярно применял в горах Афганистана. Не стала исключением и война в Чечне. ТОС-1 использовалась в 1999 г., во время осады Грозного.

Российские военные учли горький опыт первой чеченской войны, когда российскую технику расстреливали с крыш и из окон, поэтому во второй раз они захватили "Буратино". ТОС-1 применялись в района села Комсомольское в Чечне, когда российским военным противостояли боевики Руслана Гелаева.

На данный момент "Солнцепек" использует в Сирии армия Башара Асада. В частности, установки видели перед наступлением на Хаму. В июне этого года боевики оппозиции опубликовали видео уничтоженного ТОС-1. Судя по всему, в него попала противотанковая ракета, что говорит об уязвимости комплекса на линии фронта, если машина плохо защищена.

Также СМИ сообщали об использовании "Солнцепека" в районе Нагорного Карабаха. Россия поставляла комплекс обоим участникам конфликта – Азербайджану и Армении.