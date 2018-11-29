Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На Западе назвали самые опасные корабли ВМФ РФ

Фото: mil.ru
Из современных российских военных судов отметили только корветы

Зарубежные военные эксперты составили пятерку самых опасных для НАТО боевых кораблей. В основном, в список попали крейсеры и эсминцы, построенные в советское время. Из современных на Западе отметили только корветы проекта 20380, совершенно умолчав о фрегатах 22350, видимо, из-за временных проблем с двигателями.

The Nationa Interest отмечает, что после Карибского кризиса СССР инвестировал приличные средства в кораблестроение, что заложило основу мощного флота. После 1991 г. строительство кораблей в России забросили. Но в последнее время в связи с нарастающими рисками конфликтов в Балтийском, Черном и Азовском морях, Москва начала заказывать новые фрегаты и корветы, хотя строить действительно большие корабли пока у нашей страны возможности нет. Но планы есть.

По теме

Список открывает атомный крейсер "Петр Великий", флагман Северного флота. Его основная задача – уничтожение авианосных групп. Для этого крейсер оснащен серьезным ракетным вооружением, в том числе 20 противокорабельными крылатыми ракетами П-700 "Гранит". Боевая часть может быть ядерной с зарядом до 500 килотонн. От атаки с воздуха корабль защищен С-300Ф – морским аналогом ЗРК С-300

Фото: mil.ru

На втором месте идет ракетный крейсер "Москва", кстати, находящийся в ремонте. Флагман ЧФ предназначен для той же работы, что и "Петр Великий", но представляет из себя более экономичную версию. Из вооружения надо отметить противокорабельные ракеты П-500 "Базальт" и тот же С-300Ф. В 2015 г. крейсер выходил в Средиземное море для поддержки российской группировки ВКС в Сирии. По мнению NI, корабль еще стал непрозрачным намеком для Анкары. В Турции а итоге и не решились на морскую интервенцию.

Третье место делят корветы проекта 20380 "Стерегущий" и "Сообразительный". Особенно NI отмечает их противолодочную и противоторпедную систему Пакет-Е/НК, не имеющую аналогов в мире. Опубликованное недавно Минобороны видео с испытаний произвело большое впечатление на западных экспертов. По их мнению, систему можно использовать как для защиты, так и нападения.

Следом идет еще советский эсминец "Настойчивый" проекта 956 "Сарыч". Это флагман Балтийского флота, вооруженный огромными противокорабельными ракетами "Москит-М". Особенно опасен "Настойчивый" вместе с противолодочным кораблем "Неустрашимый", который также входит в состав БФ.

Фото: mil.ru

Наконец, пятый опаснейший корабль России – это недавно пострадавший во время ремонта авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Несмотря на всю критику, которая на него обрушилась в связи с техническими проблемами, корабль остается грозным оружием. 18 истребителей Су-33 и полдюжины МиГ-29К – для современного авианосца это мало. Однако "Кузнецов" вооружен еще ракетами П-700 "Гранит", ЗРК "Кинжал" со 191 ракетами, а также ЗРАК "Кортик". Такого вооружения нет ни у одного авианосца США или Великобритании.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Меркель велела Порошенко взяться за ум

Отправлять на защиту Незалежной военный флот в Берлине считают преждевременным

Месть за С-300: Израиль ударит по "Северному потоку-2"

Святая земля поспорит с Россией за европейский рынок

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей