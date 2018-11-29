На Западе назвали самые опасные корабли ВМФ РФ

Из современных российских военных судов отметили только корветы

Зарубежные военные эксперты составили пятерку самых опасных для НАТО боевых кораблей. В основном, в список попали крейсеры и эсминцы, построенные в советское время. Из современных на Западе отметили только корветы проекта 20380, совершенно умолчав о фрегатах 22350, видимо, из-за временных проблем с двигателями.

The Nationa Interest отмечает, что после Карибского кризиса СССР инвестировал приличные средства в кораблестроение, что заложило основу мощного флота. После 1991 г. строительство кораблей в России забросили. Но в последнее время в связи с нарастающими рисками конфликтов в Балтийском, Черном и Азовском морях, Москва начала заказывать новые фрегаты и корветы, хотя строить действительно большие корабли пока у нашей страны возможности нет. Но планы есть.

Список открывает атомный крейсер "Петр Великий", флагман Северного флота. Его основная задача – уничтожение авианосных групп. Для этого крейсер оснащен серьезным ракетным вооружением, в том числе 20 противокорабельными крылатыми ракетами П-700 "Гранит". Боевая часть может быть ядерной с зарядом до 500 килотонн. От атаки с воздуха корабль защищен С-300Ф – морским аналогом ЗРК С-300

На втором месте идет ракетный крейсер "Москва", кстати, находящийся в ремонте. Флагман ЧФ предназначен для той же работы, что и "Петр Великий", но представляет из себя более экономичную версию. Из вооружения надо отметить противокорабельные ракеты П-500 "Базальт" и тот же С-300Ф. В 2015 г. крейсер выходил в Средиземное море для поддержки российской группировки ВКС в Сирии. По мнению NI, корабль еще стал непрозрачным намеком для Анкары. В Турции а итоге и не решились на морскую интервенцию.

Третье место делят корветы проекта 20380 "Стерегущий" и "Сообразительный". Особенно NI отмечает их противолодочную и противоторпедную систему Пакет-Е/НК, не имеющую аналогов в мире. Опубликованное недавно Минобороны видео с испытаний произвело большое впечатление на западных экспертов. По их мнению, систему можно использовать как для защиты, так и нападения.

Следом идет еще советский эсминец "Настойчивый" проекта 956 "Сарыч". Это флагман Балтийского флота, вооруженный огромными противокорабельными ракетами "Москит-М". Особенно опасен "Настойчивый" вместе с противолодочным кораблем "Неустрашимый", который также входит в состав БФ.





Наконец, пятый опаснейший корабль России – это недавно пострадавший во время ремонта авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Несмотря на всю критику, которая на него обрушилась в связи с техническими проблемами, корабль остается грозным оружием. 18 истребителей Су-33 и полдюжины МиГ-29К – для современного авианосца это мало. Однако "Кузнецов" вооружен еще ракетами П-700 "Гранит", ЗРК "Кинжал" со 191 ракетами, а также ЗРАК "Кортик". Такого вооружения нет ни у одного авианосца США или Великобритании.