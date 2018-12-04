США назвали козыри в войне с Россией

Америка делает ставку на флот

На фоне нарастания напряжения между Россией и США все более обсуждаемым становится так называемое оружие XXI века. После того как Владимир Путин в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию неожиданно рассекретил целый ряд новейших разработок, Пентагон резко ускорил разработку новых видов вооружений, хотя внешне и не проявлял особенного беспокойства.

Журнал The National Interest составил список пяти вооружений и видов техники, которые позволят США доминировать в эпоху гиперзвука. Несмотря на то что русские и китайцы построили массу опаснейших противокорабельных ракет, военный эксперты США считают свой новейший авианосец "Джеральд Р. Форд" самым опасным на свете.

Авианосцы этого типа – крупнейшие в мире, они даже больше существующих "Нимиц". На борту каждого помещается до 90 самолетов, также подразумевается размещение беспилотников.

По сравнению с "Нимиц" у "Форда" более совершенные датчики, современная катапульта, а главное – более мощные реакторы, которые вырабатывают втрое больше энергии, чем авианосцы-предшественники.

Кроме того, авианосцев типа "Форд" ВМС США очень рассчитывают на свои новые стратегические подлодки "Коламбия", которые должны заменить постепенно устаревающие "Огайо". Каждая субмарина вооружена 16 ракетами Trident II, которые могут уничтожить крупнейшие города России и Китая.

Но главное оружие и преимущество "Коламбии" – это не ракеты, которые есть и у "Огайо". Сильная сторона этой подлодки скрытность и продвинутая электроприводная система. Это субмарина уже другого поколения, с которой может соперничать только российская "Борей" модернизированного проекта 955А.

Третье оружие, которым Америка постарается побить Россию, – это те самые гиперзвуковые ракеты. Первыми их получат ВМС США, которые уже заключили 13-миллионный контракт на разработку систем наведения для ракет, которые будут развивать скорость более 5 Махов. Вероятно, для этой ракеты будет разработан глайдер, наподобие российского "Авангарда", который достигнет стратосферы и нанесет высокоточный удар в любой точке Земли. Кроме того, в США разрабатывается гиперзвуковой беспилотник SR-72, который в перспективе может быть использован для ударных целей, а не только разведывательных.



Четвертое новейшее оружие США – это принципиально новая группа боевых кораблей ВМС, состоящая из большого корабля, похожего на крейсер, эсминца, фрегата и небольших беспилотных кораблей, которые будут действовать в тесной координации друг с другом. По мнению военных экспертов, в ближайшее время корабли с Aegis и эсминцы "Арли Берк" уйдут в прошлое.

В ближайшее время морякам придется столкнуться с такими новшествами, как электромагнитное орудие и лазерная противоракетная оборона. К слову, лазерные пушки на флоте уже успешно испытывают.

Наконец, замыкает пятерку истребитель шестого поколения, который сменит F-22 и F-35. Несмотря на то, что у стелс-технолологий появилось много критиков, которые считают, что в скором будущем они будут бесполезны, скорее всего, новый истребитель будет стелсом.

Новейшие датчики и шлем позволят видеть пилоту как бы сквозь обшивку, эта технология уже проходит обкатку на F-35. Вместе с новейшими ракетами и лазерами самолет получит "маленьких помощников" беспилотников, которые будут заниматься разведкой и защищать пилота.

До сих пор идут споры, будет ли истребитель шестого поколения для ВМС США беспилотным или пилотируемым. На данный момент тяжелые БПЛА испытываются на авианосцах, но пока их хотят использовать только как заправщиков.