F-35C готовят к прорыву корабельной ПВО

Палубные истребители будут выполнять спецоперации

В СМИ в последнее время широко обсуждают истребители F-35, но в основном, речь идет либо о классических F-35A, либо F-35B c вертикальной посадкой и укороченным взлетом, который готовят для морской пехоты. Однако для ВМС США готовят другой истребитель, который является чем-то средним между вышеупомянутыми самолетами – F-35C. Это истребитель с укороченным взлетом и укороченной посадкой, которые довольно неудачно испытывался в 2011 году.

Проблемы возникли при посадке с аэрофинишером – истребитель не мог прочно зацепиться гаком. В ходе испытаний 3 ноября 2014 года первый F-35C успешно сел на палубу авианосца "Нимиц", за ним последовали еще два. Однако летчики все равно остались недовольны. В 2015 году комиссия постановила, что на стадии проектирования и изготовления был допущен ряд ошибок. В частности, было оставлено малое расстояние между точкой касания гака и основными стойками шасси. После внесения изменений в конструкцию испытания продолжили.

Как пишет The National Interest, накануне F-35C отработали взлет и посадку на авианосец вместе с F-18 Super Hornet. Кроме того, в учениях принимали участие самолеты ДРЛО E-2D Hawkeye а также самолеты РЭБ EA-18G Growler.

По словам вице-адмирала Мэта Уинтера, применение F-35C изменит тактику ВМС США, так как скрытные качества истребителя существенно расширят возможности самолета.

Упоминаются две миссии – "оборонительная противовоздушная" и "противолодочная". В обеих F-35C активный участник. Американские военные надеются, что самолет позволит прорвать оборону ПРО, в то числе такие комплексы как С-300, С-300Ф и даже С-400.

Что касается вооружения, то F-35C уже протестировали бомбы GBU-32, GBU-12, ракеты AIM-120 и AIM-9x, а также воздушную 25-мм пушку. В будущем истребитель вооружат умными бомбами Small Diameter Bomb II, которые будут сами отслеживать цели в трех режимах. Самолет будет вооружен лучше, чем F-35B вертикальной посадки, который не может спрятать большие бомбы во внутренний отсек.



Для обеспечения точной посадки летчики применяли специальную систему с GPS (Joint Precision Approach & Landing Systems). Ожидается, что она будет принята в эксплуатацию в 2019 году.

Что касается самого самолета, то его планируется принять на вооружение в 2021 году. На первое время ВМС США закупят 60 истребителей.



