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США строят имитаторы Су-57

Фото: wikipedia.org
Пентагон натаскивает летчиков F-35 на русских и китайцев

В Военно-воздушной академии США разрабатывают крупный малозаметный беспилотник-мишень, который должен имитировать российские и китайские истребитель пятого поколения. Таким образом американских летчиков будут готовить к встречам в небе с Су-57 и J-20.

Как подчеркнул директор аэрокосмического центра Томас Маклафлин, это будет первый стелс-беспилотник таких больших размеров. Его будет сложно засечь радаром, поэтому пилотам F-22 и F-35 придется постараться, чтобы осуществить захват цели.

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Работа над БПЛА пятого поколения в академии ведется с начала 2000 годов. По словам преподавателя Стива Бранда, в течении пяти лет разработчики занимались только проектированием, и только в 2007 году приступили к непосредственному созданию самолета.

На данный момент готов прототип. Его длина -12 м, размах крыльев – 7,3 м. По своими габаритам беспилотник напоминает учебный самолет Northrop T-38 Talon. От него же на БПЛА поставили двигатель J85. Разработчики надеются, что благодаря обтекаемой форме он будет плохо заметен на радарах. В перспективе его заменят на более мощный, если это понадобится.

ВВС США уже заключили контракты с Kratos и 5-D Systems на постройку беспилотников-мишеней пятого поколения, причем испытания должны состояться уже в будущем году. Планируется, что в Пентагоне выберут нужный БПЛА из как минимум трех вариантов.

Фото: flickr.com/photos/dvids/5730879983Во время войны во Вьетнаме США активно использовали беспилотники BQM-34 для разведки и доставки боеприпасов. Позже, в 2003 году американцы применили БПЛА, чтобы сбить с толку иракские средства ПВО. Это доказало, что дроны могут имитировать самолеты и "дурачить" радары.

На данный момент летчики используют БПЛА QF-16 на дистанционном управлении, сделанные на базе старых F-16. C 2015 года инженеры "Боинга" работают над кодом, который позволит БПЛА занять место в строю пилотируемых F-35. Беспилотный "шестнадцатый" будет проводить разведку боем, сбрасывая бомбы и выпуская ракеты по приказу ведущего.

В академии ВВС США уверены, что эта же программа позволит использовать беспилотник-мишень пятого поколения аналогичным образом, как помощника летчика. У БПЛА обязательно будет функция самоуничтожения. Например, в случае получения серьезных повреждений и невозможности вернуться на базу.


Александр ИЛЬИН
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