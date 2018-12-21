Англичане захвалили российскую "Армату"

Основные боевые танки НАТО не дотягивают до Т-14

На Западе устроили очередной разбор нового российского танка "Армата", который не дает покоя военным экспертам. На этот раз британский портал Wavellroom сравнил его с английским "Челленджером-2", американским "Абрамсом" и израильской "Меркавой", после чего отдал победу российской машине.

По мнению издания, модернизация существующих танков "Абрамс" и "Челленджер-2" – это хорошая идея. Но они не могут заменить принципиально новую технику, которая уже есть у русских. Даже пройдя серьезный "апгрейд" эти танки все равно останутся машинами 80-х, на которые поставили новую электронику и броню.

Американские "Абрамсы" сталкивались только с советскими образцами, вроде Т-64, Т-72 и другими во время войны в Ираке. Но "Армата" – это принципиально новая машина, главная проблема которой это цена, которая пока не устраивает российских военных. Но рано или поздно танк все равно начнет поступать в войска.

Особенно Wavellroom отмечает активную защиту "Арматы". Эксперты признают, что сравниться с ней может только израильская "Торофи" на "Меркаве". Впрочем, с 2017 года военные США начали испытывать "Трофи" на Абрамсах, а англичане опробовали разработанные в Германии похожие системы на "Челленджерах" в рамках программы LEP. Но пока эта защита так и не была принята на вооружение.



Испытания "Трофи" в боевых действиях показали, что система очень эффективна в современных городских боях, когда огонь по танкам ведется из РПГ и ПТУРов. На Т-14 такая защита есть.

Раскритиковали британские эксперты и пушки танков НАТО, которые по сути не изменились с прошлого века. Это M256 на "Абрамсах" и нарезная L30A1 на "Челленджере-2". Обе калибра 120 мм. По мнению Wavellroom для эффективного поражения "Арматы" этого недостаточно. Компания Rheinmetall, которая выпустила L/44 для "Леопарда 2" и M256, в 2016 году разработала 130-мм орудие специально для противостояния "Армате". Однако ни на "Абрамс", ни на "Челленджер" эти пушки не установили. Посчитали слишком дорогой затеей.

Кроме того, уникальная нарезная пушка "Челленджера" – это вообще провал для британцев, так как в случае войны с русскими, они не смогут делиться снарядами с танкистами стран-союзников, и наоборот, брать у них боеприпасы. В 2006 году в рамках программы Challenger Lethality Improvement Programme "Челленджеры" попытались вооружить стандартными гладкоствольными 120-мм орудиями. Однако дальше тестовых образцов дело не пошло. Как известно, у англичан до сих пор островное мышление, которое подразумевает их исключительность.



Есть у "Арматы" еще одно преимущество – меньший вес. Современные конфликты требуют от танков максимум мобильности, а все основные танки НАТО, включая "Абрамс" и "Челледжер-2", весят более 50 тонн. А с дополнительной броней они еще тяжелее. Учитывая, что доктрина альянса предполагает быстрое развертывание войск с использованием железных дорог, шоссе и рек, большой вес машин может стать серьезной проблемой для НАТО.



