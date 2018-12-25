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Царская винтовка Мосина бьет все рекорды

Фото: commons.wikimedia.org
Легендарная русская трехлинейка обманула время

Винтовка Мосина, или трехлинейка, вполне ожидаемо попала в список самого широко используемого оружия XX в. наряду с автоматом Калашникова.

Журнал The National Interest назвал ее простой, но точной и надежной винтовкой, которую используют с 1891 г., с тех пор как приняли на вооружение императорской армии. До этого времени у русских солдат были так называемые однозарядные "бердянки" Berdan II калибра 10.7х58 мм, в которых использовался черный порох. Чтобы перезарядить их, требовалось немало времени, вдобавок весила винтовка больше 4 килограммов.

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На Западе тогда уже существовали пороховые смеси, которые увеличивали начальную скорость пули. Патроны стали меньше, а главное был изобретен магазин на пять патронов. Это значительно увеличило боевую мощь винтовок.

В Российской империи прекрасно осознавали необходимость новой винтовки, и ее разработал офицер русской армии – конструктор Сергей Мосин, в честь которого и была названа "трехлинейка". Систему заряжания разработал бельгиец Леон Наган.

А русский бездымный порох был получен благодаря опытам знаменитого химика Дмитрия Менеделеева. Калибр решили взять 7,62 – три русские линии (2,54 миллиметра). Позже такой же калибр получит первый автомат Калашникова.

К 1904 г. в России насчитывалось уже 3 млн винтовок Мосина. Впервые трехлинейку использовали в боевых действиях во время Ихэтуаньского восстания, или Китайского похода в 1899 году. Затем винтовку опробовали в русско-японской войне, и, наконец, в Первой мировой войне. После падения Российской империи трехлинейка вместе с пулеметом "Максим" стала главным оружием белых и красных.

Фото: commons.wikimedia.org/MKFI

Интересно, что при СССР винтовка мало изменилась. В 1930 г. инженеры Красной армии ее немного укоротили, откалибровали прицел в метры, а ствольную коробку сделали цилиндрической, а не шестиугольной. В остальном это была та же трехлинейка, которая и стала главным оружием солдата Красной армии в Великую Отечественную войну, а вовсе не автомат Шпагина.

С 1941 г. в СССР выпускались миллионы винтовок Мосина для новых призывников. Трехлинейку сделали и в снайперском варианте. В частности, такая была у легендарного советского снайпера Василия Зайцева, воевавшего в Сталинграде.

Последней официальной версией винтовки Мосина стал карабин 1944 года. Он стал еще короче и легче, а также имел складной штык.

Фото: commons.wikimedia.org

После принятия на вооружение Советской армии АК-47 винтовка Мосина начала свое длительное путешествие во всему миру, где шли войны или существовали революционные социалистические движения. "Мосинки" видели в руках бойцов корейской народной армии, у вьетконговцев и даже душманов во время войны в Афганистане.

Винтовку Мосина можно увидеть даже сейчас в руках бойцов ДНР. Патрон 7,62 до сих пор используется в российской армии, и не удивительно, на складах миллионы АК-47 под этот патрон.

Александр ИЛЬИН
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