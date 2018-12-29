C-400 помогут Китаю завладеть Тайванем

Пекин получил огромное преимущество

В США проанализировали возможности С-400 Китая, поставленных из России, и пришли к выводу, что в случае начала войны с Тайванем, ЗРК могут сбить самолеты последнего сразу же после взлета.

Ширина Тайваньского пролива всего 225 км, а дальность противоракеты С-400 – порядка 250 км. В то же самое время, Тайвань тоже может нацелить свой ракеты и авиацию на пусковые установки С-400, а США дадут координаты со спутника.

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Как сообщалось ранее, Китай испытал в ноябре С-400 как раз на расстоянии 250 км – учебная цель была успешно поражена.

Аннексия Тайваня до сих пор является главной военной целью Коммунистической партии Китая. По мнению экспертов, наступлении будет развиваться следующим образом: сначала последует массированная бомбардировка стратегических объектов Тайваня, а затем Китай пересечет пролив высадит морской десант под прикрытием тяжелых истребителей.

И теперь, когда у Китая есть С-400, Тайвань столкнется с одной из самых эффективных систем ПРО. Как предполагают в калифорнийском аналитическом центре RAND, тайваньские истребители могут уцелеть после первой атаки китайских ВВС, благодаря собственным комплексам ПВО. Самолеты могут укрыться под землей или рассредоточиться по разным шоссе. Но С-400 может сбить их практически сразу после взлета, хватило бы только ракет. Тайваньским AIDC F-CK-1, F-16 и Mirage 2000 может не поздоровиться, и без вмешательства США Китай очень быстро завладеет островом.



