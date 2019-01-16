В гибели отряда разведчиков обвинили выжившего героя

В СССР пытались замять бездарно спланированную операцию

В ходе Великой Отечественной войны, о которой сейчас часто вспоминают, произошло огромное количество легендарных сражений. О них чаще всего снимают фильмы, пишут книги и научные работы. Но история, о которой пойдет речь ниже, замалчивалась во времена СССР и не очень освещается сейчас.

В августе этого года в Мурманской области состоялся заплыв имени Бакина. Это фамилия разведчика, который остался единственным в живых из всего отряда, отправившегося штурмовать немецкую базу снабжения "Норд" 29 марта 1943 г. на хребте Муста Вуори.

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Из попавшего в западню отряда, который возглавлял капитан Александр Юневич, уцелел только его тезка Бакин. Притворившись мертвым, когда немцы добивали раненых, он обхватил руками бревно и его вынесло к своим. Каким-то чудом он выжил в ледяной воде, чтобы спустя много лет вернуться на место гибели боевых товарищей и отдать почести погибшим. Сейчас примерно тем же маршрутом плавают спортсмены. Только в августе, когда в Баренцевом море еще можно как-то плавать, вода была +10 ... +12°C. А Бакин плыл в самый холодный месяц – март.

Кто виноват в гибели 48 лучших разведчиков Северного оборонительного района (СОР), которых высадили на губе Малая Волоковская, до сих пор не ясно. Едва катера отчалили от берега, как над группой Юневича взмыли осветительные ракеты, и завязался неравный бой. Каким-то образом егеря узнали о готовящейся операции и выставили укрепленные минометами заслоны. Аналогично в засаду попал другой отряд – Кравцова, состоявший из 30 разведчиков. Их высадили первыми.

Вместо того чтобы скрытно пробраться к базе "Норд", разведчики попали под шквальный минометный и пулеметный огонь. Разведчики вызвали поддержку артиллерии и отбили несколько атак, а рано утром 30 марта группа Юневича даже смогла прорвать окружение и выйти к мысу Ахкисниеми. Командование отправила на подмогу катера.



К группе Кравцова смогла прорваться рота автоматчиков под командованием капитана Жаринова. Им приказали пробиться к группе Юневича и совместно обороняться. Но сделать это не удалось. В результате рано утром 31 марта три катера "Морской охотник" забрали группу Кравцова и роту Жаринова. А пробиться к окруженному Юневичу катера так и не смогли из-за шквального минометного огня и были вынуждены вернуться на базу.

После того как пропала надежда, разведчики вызвали огонь артиллерии на себя. Исходя из последнего донесения Юневича, который погиб 29 марта, группе при поддержке артиллерии удалось уничтожить порядка 70 немцев.

Бакин выжил благодаря нечеловеческому здоровью и потрясающей силе духа. Когда немцы добивали советских разведчиков, раненый к тому моменту трижды Александр выдержал удары в спину штыком, притворившись мертвым. Затем он три дня собирал плот, но сил у него хватило только на то, чтобы оттолкнуться от берега и упасть на бревна. Трое суток он дрейфовал по заливу Малая Волоковая, пока его не прибило к контролируемому Красной армией берегу. Его спасло только то, что в ледяной воде были только ноги и часть туловища бойца. Богатырский организм смог справиться.

Но после спасения Бакина ждал особый отдел. Выживший герой стал главным подозреваемым в гибели отряда. Особенно следователям не понравились немецкие бинты, которыми раненый смог перевязать свои раны.

Спас несчастного командующий СОР СФ генерал Сергей Кабанов, который приказал его освободить и отправить в госпиталь. Врачи ампутировали Бакину обмороженные пальцы и часть ступней, после чего он автоматически был списан с военной службы. После этого на Рыбачьем пытались замять гибель отряда, а погибших списали на пропавших без вести.



Самому же Бакину на гражданке пришлось несладко, так как в личном деле было указано, что он единственный, кто выжил из отряда и, вероятно, сдал высадку, однако прямых доказательств этому нет. Он пытался восстановить свою репутацию и добрую память о погибшем отряде 30 лет. Однако в военкомате в просьбе съездить на место гибели разведчиков, чтобы их похоронить, отвечали отказом. Как пишет в своей книге руководитель областного Центра гражданско-патриотического воспитания Михаил Орешета, Бакин отказывался уезжать из Мурманска, его никто не хотел слушать.

Предателем Бакина перестали считать только после того, как вышла в свет книга писателя-фронтовика Василия Кожуховского "Десант на Муста-Тунтури". Помогла и книга того самого генерала Сергея Кабанова "Поле боя – берег", в которой он назвал Бакина героем.

Наконец, приехав на Муста-Тунтури, Бакин наше место гибели каждого товарища. Это удивительно, но он вспомнил, как погиб практически каждый из бойцов. Сейчас на этом месте стоит памятник с подписью Бакина, который все-таки выполнил свой долг.