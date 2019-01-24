Ту-22М3М угрожает США в центре Атлантики

Но российский самолет слишком заметен на радарах

Модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М представляет для американских авианосцев еще большую угрозу, чем его советский предшественник. Самолет вооружен мощной противокорабельной ракетой Х-32, которая, согласно заявленным характеристикам, летит к цели на высоте порядка 40 км, а затем камнем падает вниз, разгоняясь до скорости 4 – 4,5 тыс. км/ч, что делает ее уничтожение практически невозможным.

Как признает The National Interest, с новыми двигателями НК-32-02 и возможностью дозаправки, бомбардировщик может атаковать авианосные группы США в центре Атлантики. Дальность полета увеличилась примерно на 965 километров. А ракета Х-32 получила современную защиту от помех и средств РЭБ.

Однако есть у Ту-22М3М слабое место: по сути, это советский самолет, построенный без применения каких-либо стелс-технологий. Можно долго говорить о том, что "невидимки" можно засекать радарами, и через какое-то время они уже устареют и станут бесполезными. Вот только почему-то Китай инвестирует миллиарды юаней в разработку сразу двух стелс-бомбардировщиков, а США готовит свой B-21, который должен заменить В-2. И только Россия продолжает летать на советских машинах, разработанных в конце 1960-х годов.

Новый Ту-22М3М – это хороший вариант модернизации "двадцать второго" и, безусловно, нужная машина, но то, что России необходим стелс-бомбардировщик, абсолютно очевидно. На ПАК ДА банально не хватило денег, как и на новый авианосец, который должен был заменить многострадального "Адмирала Кузнецова".

Как утверждают некоторые российские эксперты, Ту-22М3М может атаковать цель, не входя в зону действия ПВО, как и Ту-160М. А ракета Х-32 просто неуязвима для систем Aegis на кораблях НАТО.

Но это пока только предположения. Тяжелый самолет, взявший курс к авианосной группе США, скрыть будет непросто.



Кроме того, вызывает вопросы и радиус Ту-22М3М. Если даже он вырос до 2,8 тыс. км, этого все равно недостаточно, чтобы атаковать корабли НАТО в центре Атлантики. От Мурманска до Лондона примерно 3,5 тыс. километров. А лететь, скорее всего, придется дальше. А это означает заправку, возможно, и не одну.

Американские бомбардировщики B-1, B-2 и B-52 для выполнения боевых заданий на Ближнем Востоке тоже совершают длительные перелеты из центральной части США. Однако у Пентагона более 500 воздушных танкеров, а у России только восемнадцать Ил-78.

Как пишет аналитик Национального института государственной политики Марк Шнайдер в специализированном журнале Proceedings, чтобы отправить на задание группу Ту-22М3М, летчикам понадобится весь флот Ил-78.

Эксперт считает обманчивым впечатление о далеких полетах Ту-22М3 в ходе операции в Сирии. Бомбардировщики садились в Тегеране и после заправки уже оттуда вылетали на задания.



Тем не менее Шнайдер признает, что с новым двигателем и современной авионикой самолет является грозным оружием. Возможно, в ответ на модернизацию "двадцать второго" США вернут истребители в Исландию, чтобы они, как во времена холодной войны, поднимались на перехват тяжелых бомбардировщиков на северном атлантическом рубеже.