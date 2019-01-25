Русский "Титаник" погубил людей без немцев

"Спасти Ленинград" стал одой преступной халатности

В очередной российской кинокартине про войну "Спасти Ленинград", снятой к годовщине блокады, описывается гибель 752 баржи, на которой пытались эвакуировать людей во Ладожскому озеру.

Баржа оказалась старая и никудышная – на нее, по словам одного из героев фильма, раньше грузили скот, а в итоге погрузили гражданских и курсантов. Шторм и немцы довершили черное дело: баржа затонула под рев авиамоторов, а фашистские самолеты добивали терпящих бедствие матросов и гражданских. Но так ли было на самом деле?

Жуткая история действительно основана на реальных событиях 17 сентября 1941 года. Вот только немцы не расстреливали баржу 752: она затонула сама из-за шторма и преступной халатности.

Немецкие самолеты атаковали тральщик ТЩ-122, который пришел на помощь терпящим бедствие на другой барже, с 800 красноармейцами. После прямых попаданий "сто двадцать второй" получил серьезные повреждения, и чтобы корабль не затонул, командир принял решение сесть на мель.13 моряков и пассажиров баржи 752, которые уцелели на тральщике, снял экипаж канонерской лодки "Нора". Но это совсем другая история.

Что касается баржи 752, то ее пыталась спасти канонерская лодка "Селемджа". Во время этого же шторма она потеряла баржу с 460 бойцами, которых отправили на Ленинградский флот. Лопнули тросы и баржу понесло на банку Северная Головешка. "Селенджа" встала на якорь, а на рассвете моряки обнаружили обломки баржи. Позже они обнаружили уже терпящую бедствие баржу 752.

Но из-за 9-бального шторма им не удалось помочь несчастным. Лодка прошла мимо. После это, по словам выживших очевидцев, на "семьсот пятьдесят второй" начали происходить совсем страшные вещи. Один из лейтенантов застрелил свою семью, а затем пустил себе пулю в висок. До этого пассажир, известный пловец, разделся до трусов и бросился в 10-градусную воду в надежде добраться до берега. Его не стало примерно через минуту.

Никаких немецких самолетов, как это показано в фильме над баржей 752 не было. Рояль, "на котором играл великий композитор", с баржи не сбрасывали, зато избавлялись от автомобилей и оборудования на палубе.

Стихия разломила баржу пополам, и все пассажиры оказались в ледяной воде. Единственным спасением было удерживаться за конструкции бревен, которые позволяли держать верхнюю часть туловища на поверхности. Те, кому повезло, доплывали до буксира "Орел", который толкал баржу, и сразу же начали помогать спасать утопающих.

Операцией руководили капитан буксира Ерофеев и контр-адмирал Заостровцев, командир дивизиона подводных лодок. Он был на борту буксира. Людей вытаскивали из холодной воды два часа в условиях сильного шторма. Матросам, чтобы достать обессиливших пассажиров, приходилось зачастую самим прыгать в воду.

Наконец, буксир был забит людьми под завязку и "сел в воду" по самые иллюминаторы. Но в воде тонули еще как минимум полсотни людей.

"Селемджа" в это время находилась рядом, но по сведениям очевидцев, не отвечала на призывы о помощи. Но после того, как контр-адмирал Заостровцев пригрозил расстрелом, начала подбирать кто еще остался на поверхности озера. Проверить этот факт достаточно трудно, можно лишь отметить, что экипаж "Селемджи" неоднократно участвовал в боях с немцами в составе Ладожской военной флотилии и трусостью не отличался.



Вечером 17 сентября "Орел" и "Селемджа" пришвартовались к причалу Новой Ладоги. С буксира на берег сошли 160 пассажиров, с "Селемджи" – 24. Погибло больше 1000 человек – курсантов и гражданских, включая женщин и детей. После страшной трагедии переправу людей через Ладожское озеро на баржах запретили. А после войны у поселка Осиновец на Ладожском кургане поставили памятники.

Об этом трудно говорить, но люди погибли не из-за фашисткой пули, снаряда или бомбы, а из-за банального российского "раздолбайства". Отправлять старые баржи с людьми в такой шторм было настоящим преступлением, даже несмотря на военное время. Настоящий подвиг совершили моряки "Орла", которые смогли спасти часть пассажиров, но к сожалению, лишь маленькую часть.