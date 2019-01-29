Гитлер залил кровью дорогу к власти

За полтора года лидер НСДАП устранил всех политических противников

В Германии 85 лет назад произошло событие, которое стало предтечей самой страшной войны в истории человечества. Веймарскую республику, созданную после подписания "позорного" для немцев Версальского договора, окончательно расшатал мировой экономический кризис, и к власти пришел Адольф Гитлер.

Президент республики Пауль фон Гинденбург 30 января 1933 г. назначил будущего фюрера рейхсканцлером Германии. Предшественник – Курт фон Шлейхер – продержался всего пару месяцев. Его левые взгляды очень не понравились крупным немецким промышленникам, а конфликт с президентом окончательно поставил крест на его карьере. Этим и воспользовался лидер национал-социалистов Гитлер.

На тот момент он не получил безраздельной власти. Ему предоставлялось право сформировать правительство, однако принимать законы мог только Рейхстаг, а партия Гитлера не обладала в нем достаточным количеством голосов. Кроме того, и у самого Гитлера были соперники в НСДАП, прежде всего – лидер штурмовиков Эрнст Рем. Практически все решилось в "ночь длинных ножей", но и она случилась не сразу.

Сначала, 27 февраля нацисты тайно подожгли Рейхстаг, по крайней мере, считается, что это доказано, а затем обвинили коммунистов в заговоре с целью захвата власти.

На следующий день Гитлер принес Гинденбургу два декрета, который тот подписал, находясь под сильным влиянием будущего фюрера. Первый назывался "О защите народа и государства", второй – "Против предательства немецкого народа и происков изменников родины".

Первый декрет ограничивал свободу слова, собраний и митингов, а также разрешал просмотр корреспонденции и прослушивание телефонов, но главное – он узаконил заключение в концентрационные лагеря с формулировкой "защитный арест". Нацисты сразу арестовали порядка четырех тысяч членов Коммунистической партии. Пользуясь советской терминологией, всех их объявили "врагами народа".

В марте Гитлеру вообще удалось запретить Коммунистическую партию, аннулировав мандаты депутатов-коммунистов по итогам выборов. А 24 марта был принят Закон о чрезвычайных полномочиях. Он разрешал правительству во главе с рейхсканцлером, то есть Гитлером, издавать законы. Раньше это мог делать только Рейхстаг.

Теперь новоиспеченному рейхсканцлеру было необходимо расправиться с внутренними врагами, прежде всего – Эрнстом Ремом, который возглавлял штурмовые отряды. Между этими двумя харизматичными лидерами к тому моменту уже давно кипела вражда.

Гитлер хотел, чтобы штурмовики подчинялись ему беспрекословно, но Рем воспринимал военизированные отряды как ядро будущей революционной армии. Рем боролся за независимость штурмовиков, но это совершенно не устраивало Гитлера. Последней каплей стало желание Рема распустить рейхсвер, то есть армию, и создать революционную народную милицию. Его устранения требовал офицерский состав, и в конце концов, Гитлер на это решился.

Гестапо устроило погром штурмовиков 30 июня 1934 года. Рем был арестован и позже застрелен в камере. Всего погибли более тысячи "коричневорубашечников", как еще называли штурмовиков. Также под шумок нацисты расправились с неугодными фюреру людьми, например Куртом фон Шлейхером. Гестапо на пощадило даже его жену.

Президент Гиндербург к тому моменту уже тяжело болел раком и не слишком представлял себе реальную картину происходящего. Тем не менее известно, что он приветствовал "ночь длинных ножей" и даже послал Гитлеру благодарственную телеграмму.

Легендарный немецкий военачальник, командовавший на Восточным фронте против России скончался 2 августа 1934 г. в возрасте 86 лет. С этого момента Гитлер властвовал безраздельно. Спустя три часа было объявлено, что, в соответствии с законом, который "принял кабмин" за день до смерти президента, функции канцлера и президенты совмещаются в одном лице. Фактически Гитлер подстроил все таким образом, что как будто стал президентом еще при живом Гиндербурге, словно тот его благословил.

Позже фюрер поддерживал настоящий культ бывшего президента. Вопреки воле покойного, он захоронил его в Танненбергском мемориале, а при приближении советских войск к Танненбергу, его прах был вывезен в Западную Германию.