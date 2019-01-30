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Восстание сибиряков подавляли бронепоездом

Фото: Фотохроника ТАСС
Почти 100 лет назад в России произошла жуткая трагедия

В 1921 г. большевики проводили политику военного коммунизма. Обессиленной гражданской войной молодой стране был нужен хлеб, и она забирала его силой по всей стране.

Сначала крестьянам выдвигалось требование сдать продукты, а когда те отказывались, понимая, что это обречет их на голодную смерть, в дело вступали продработники и комиссары.

В 1920 г. Сибирский продкомитет под председательством Петра Когановича постановил, что "свободных излишком хлеба у крестьян" – 71 тыс.753 пудов. Из них к разверстке принято 54 тыс.716 пудов, то есть больше, чем две трети. А заготовлено было порядка 25 тыс. пудов.

Чтобы выжить, крестьяне утаивали от большевиков хлеб, пряча его в подвалах. Коме того, имело место так называемое пассивное сопротивление: люди нарочно сокращали посевные площади, чтобы не создавать излишки, которые и так отберут красные. В итоге снижался урожай и валовые сборы.

Совет Народных Комиссаров РСФСР 20 июля 1920 г. принял постановление "Об изъятии хлебных излишков в Сибири". Согласно документу, крестьяне должны были сдать все излишки хлеба прошлых лет и одновременно нового урожая, что было уже немыслимо. У сибирских крестьян потребовали 110 млн пудов хлеба. Кроме того, их обязали сдать зерно, мясо масло, яйца, картофель, овощи и многое другое.

Также взрослое население в возрасте с 18 до 50 лет должно было выполнять работы, например – рубить и вывозить лес. Если кто-то отказывался, могли отправить на принудительные работы или вовсе расстрелять.

К тому времени вся Россия была охвачена крестьянскими восстаниями, которые большевики топили в крови. В конце концов, вспыхнула и Сибирь.

Фото: Фотохроника ТАСС

В уездах начались бунты, гнев крестьян вызывал еще тот факт, что из-за плохой организации хранения собранный хлеб зачастую гнил в амбарах и не доставался никому. Продразверстка добывала хлеб для города, сидящего на голодном пайке, и огромной армии, которая была нужна Советам, чтобы удержать власть.

31 января начались столкновения крестьян с продотрядами в Ишимском уезде. Поэтому эту дату принято считать началом восстания сибирских крестьян. В селе Челноковском крестьяне помешали вывозу зерна красноармейцами, в результате чего последние открыли огонь. Двое крестьян были убиты, двое ранены. Однако на этот раз сибиряки не отступили, как это бывало ранее, а вооружились ружьями, копьями и вилами, дали красным достойный отпор.

Буквально за несколько дней восстание охватило охватило сразу несколько уездов. Доведенные до ручки крестьяне присоединялись к повстанцам и с оружием в руках защищали свои запасы.

Бывшие офицеры, воевавшие на стороне белых, воспользовались ситуацией и возглавили повстанцев, у которых появились пулеметы, винтовки, а главное – командиры с боевым опытом. Отряды крестьян занимали деревни и села одни за другим.

Фото: Фотохроника ТАСС

В результате 14 февраля повстанцы овладели Петропавловском. Затем красноармейцы вызвали из Омска бронепоезд "Красный сибиряк" и пошли в контрнаступление при поддержке артиллерии. Три раза город переходил из рук в руки, но 16 февраля окончательно остался за красными. Однако повстанцы не опустили руки и даже продолжили наступление, заняв Кокчетав (современный Кокшетау).

Тем временем восстание охватило всю Западную Сибирь. К апрелю численность повстанцев достигла 100 тысяч человек, однако организация их отрядов сильно хромала. Руководителям восстания приходилось проводить свою мобилизацию, иногда насильно, часть крестьян воевать не хотели и защищали только свои деревни, не подчиняясь приказам командиров. На стороне повстанцев зачастую воевали бывшие красные, а иногда даже милиционеры.

Фото: Фотохроника ТАСС

Случалось, что в один день человек был за красных, а в другой уже за мятежников, и наоборот. Все это было очень характерно для гражданской войны, но большевики ее к тому моменту уже практически выиграли, а Красная армия была закалена в боях с Деникиным и Врангелем.

Постепенно военные отбили у повстанцев захваченные города, а с лета 1921 г. началась партизанская война. В это же время в Ишимском уезде начался голод, а затем и эпидемия холеры. Тысячи людей погибли от голода и болезни. В итоге большевики подавили восстание, проведя множество карательных операций.

Но восстание не было напрасным. Ленин отменил политику военного коммунизма, и в стране была объявлена новая экономическая политика (НЭП).

Александр ИЛЬИН
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